Rana pre Mariána Greksu: Zomrela najdôležitejšia žena jeho života!

Marián Greksa si Deň matiek 2019 bude pamätať už do smrti. I keď mal oslavovať, namiesto toho smúti. Jeho mamina Mária bojovala niekoľko mesiacov s ťažkou chorobou a svoj boj napokon prehrala práve v deň, ktorý patril aj jej. Najdôležitejšia žena v živote hudobníka, ktorá mu dala život a lásku, navždy odišla.

Napriek tomu, že je to pre rockera obrovská rana a strata, dal to hneď vedieť aj svojim priateľom na Facebooku. Pridal fotku, na ktorej sa Mária usmieva a je šťastná z prítomnosti svojej vnučky Marianky. „Dnes mi umrela maminka," napísal k záberu.

Marián Greksa prišiel o najdôležitejšiu ženu života - milovanú mamu Máriu. Zdroj: Facebook M.G. ​

„Na konci decembra spadla, zlomila si krčok stehennej kosti. To jej síce zrástlo, ale odvtedy sa nepostavila na nohy. Už ku koncu to nebolo vôbec dobré. Trpela v bolestiach," povedal Greksa pre denník Nový Čas. Jeho mamina bola veľká bojovníčka, no napokon ju choroba premohla. Hudobníkovi vyjadrujeme úprimnú sústrasť.