Kauza, aká u nás nemá obdoby: Do speváka Mariána Greksu sa pustil sused… HANBA pre smeti!

SENEC - Spevák Marián Greksa (61) zažil pred pár dňami nečakané "vzrúšo". Hoci nič zlé neurobil, dostal sa do konfliktu so susedom zo Senca. Ten si myslel, že známeho Slováka natrel a vyrobil mu hanbu pred celým mestom. Ale... Bonzák sa nakoniec musel ospravedlniť. Neuveríte, čo riešil!

Spevák Marián Greksa si užíva rodinnú pohodičku v dome neďaleko Bratislavy - spolu s manželkou Alenkou a dcérkou Mariannkou žijú v Senci. No a práve tam pred pár dňami zažili pomerne vzrušujúce dopoludnie. Známy hudobník sa totiž stal obeťou „útoku“ zo strany suseda.

Neznámy Senčan sa rozhodol speváka natrieť ostatným spoluobčanom a vyrobiť mu verejnú hanbu. Videl ho totiž vynášať smeti do kontajnera na ulici, na ktorej nebýva. A to sa mu nepozdávalo - Mariánovi sa tak rozhodol dať patričnú príučku. Napísal verejný status na facebookovú stránku pre obyvateľov Senca.

Zdroj: Facebook

„Rád by som sa „poďakoval“ tomu muzikantovi M. Greksovi, že svoje smeti a odpadky vyprázdnil v kontrajneroch na xy ulici, ktoré sú určené pre obyvateľov priľahlých bytoviek. Nestačí, že kontajnery sú viac-menej preplnené nonstop, ešte tam príde aj tento intelektuál, poslanec BSK a večne nespokojný občan a veselo si separuje odpad. Pán Greksa, vy nemáte pred vaším rodinným domom nádoby na odpadky?“ pýtal sa istý pán Adrián.

A status sa dostal až k samotnému Greksovi, ktorý situáciu vysvetlil. „Vážený pán, xy. Áno, máte pravdu. Vynášal som odpad v jedno slnečné predpoludnie, nijako som sa neskrýval, nevyhadzoval som to večer. A dôvod? Moja svokra býva na xy ulici č. 14 a upratovala pivnicu. Požiadala ma, aby som jej vyhodil zopár kartónových krabíc. To je všetko,“ spresnil susedove informácie napadnutý hudobník.

Zdroj: Facebook

„A teraz vás žiadam, aby ste NIE vymazali, ale DOPLNILI a opravili svoj status o toto zistenie. Tak to robia slušní a seriózni ľudia. P.S.: A zrejme ma tam ešte tak za rok, dva opäť uvidíte, keď bude svokra vyhadzovať väčšie veci. Kľudne sa zastavte a môžeme pokecať. P.S.2: A som rád, že ste si všimli, že separujem,“ dodal Greksa.

Zdroj: Facebook

Do komunikácie sa zapojila aj jeho manželka Alena. „Teraz čakám ospravedlnenie, ale to asi zbytočne,“ napísala pod príspevok. A mala pravdu - teda súdiac podľa aktuálne zverejnených komentárov pod Adriánovým statusom. Ďalší z komentujúcich však píše, že sa ospravedlnil. Možno to urobil súkromne a možno svoj komentár s ospravedlnením neskôr vymazal.