Rockový TOPFEST je späť: Nie je len o bohapustej zábave a pive, ale... Ľudia si z neho odnášajú HODNOTU!

Najväčší rockový festival s názvom TOPFEST je späť. Už od roku 2003 sprevádza fanúšikov rockovej hudby. O to, aby bolo všetko vždy tip-top, sa stará zakladateľ Dušan Drobný. Ten už roky zabezpečuje to, aby si návštevníci z koncertov odnášali len pozitívnu náladu. Príjemná atmosféra, špičkoví umelci, aj o tom je Topfest!

Ale to nie je, samozrejme, všetko. „Dušan sa napríklad stará o to, aby ľudia nestáli na daždi, keď prší. A všade tam kde sa dá, sú postavené obrovské stany. To znamená, že v prípade toho horšieho počasia, ľudia stoja pod strechou...“ vyzdvihol Marián Greksa v rozhovore pre Topky.sk.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

Počas 20-tich rokov pôsobenia, sa na pódiách spomínaného festivalu vystriedali mnohé známe tváre. Napríklad zo susedného Česka zavítala na Slovensko skupina Kabát či Karel Gott, z ďalekej Ameriky sem prišli Guns N´ Roses a nechýbali ani zástupcovia našej krajiny, medzi nimi Pavol Habera s kapelou Team či Marián Greksa. Rockový spevák vždy rád prijal pozvanie a s radosťou prišiel predviesť svojim fanúšikom rockové umenie.

A čo na Topfeste oceňuje najviac? „Samozrejme, je tam veľa jedla, pitia, to, čo je bežné. A sú tam zábavy, kolotoče, čo svojho času nebolo a dnes to je súčasťou. A je tam cukrová vata, ktorú strašne ľúbim. Ale základom sú veľmi slušné a dobré kapely,“ dodal s úsmevom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TOPFEST

Ako sám prezradil, festival Topfest nie je len o bohapustej zábave a nejakom pive, ale aj o niečom inom. Ľudia si z neho odnášajú hodnotu, o ktorú sa starajú známe kapely, ktoré majú čo povedať, ale aj Dušan Drobný, ktorý tieto kapely každoročne pozýva. Určite si nenechajte ujsť tento ročník Topfestu, ktorý sa uskutoční od 30. júna do 1. júla na Zelenej vode v Novom meste nad Váhom. Môžete sa tešiť na známe skupiny akými sú napríklad Mirai, Heľenine oči či Smola a Hrušky.

Lístky si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk