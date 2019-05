Plačková v The Voice: Súperky jej môžu len závidieť... Markíza, je TOTO spravodlivé?!

BRATISLAVA - Minulý týždeň sme na Topkách informovali, že do markizáckej šou The Voice mieri Zuzana Plačková (27). Tá spevákom z tímu rapera Kaliho pomôže presadiť sa na sociálnych sieťach. Spolu s ňou do šou prichádzajú aj speváčka Emma Drobná (25), Tereza Mašková (23) či česká moderátorka Zorka Hejdová (28), ktoré majú rovnakú úlohu v tímoch ostatných koučov. Ale... Je TOTO vôbec spravodlivé?!

Úlohou social koučov, ktorí mieria do šou The Voice, bude pomôcť súťažiacim presadiť sa na sociálnych sieťach. Tím Jany Kirschner bude mať na starosti speváčka Emma Drobná, tím Vojtu Dyka si zoberie pod patronát posledná víťazka SuperStar Tereza Mašková, tímu Pepu Vojtka bude zas radiť česká moderátorka Zorka Hejdová. No a Zuzana Plačková bude mať na starosti súťažiacich z tímu rapera Kaliho.

Influenceri budú zároveň medzi sebou súťažiť. „Social kouči sa budú usilovať o to, aby vyhral niekto z ich tímu. Keď sa tak stane, ostatní influenceri budú musieť splniť výzvu, ktorú si na nich pripravil víťazný kouč. Čo je predmetom výzvy, je zalepené vo obálkach, ktoré budú otvorené až po vyhlásení víťaza,“ uviedla Nova.

„Naši kouči sú zároveň superfanúšikmi svojich tímov, osobnosti ostrieľané mediálnym svetom, ktoré majú sociálne siete obtočené okolo prsta. Svojich zverencov by preto mali dokonale pripraviť na realitu po skončení súťaže,“ dodala televízia.

Social koučovia tak spevákov zo svojho tímu budú promovať na svojich sociálnych sieťach - skrátka budú robiť všetko pre to, aby vo finálových kolách diváci hlasovali práve za ich zverencov. Veď ani jeden z koučov nechce v konečnom dôsledku prehrať. No tu sa naskytá otázka - je to vôbec spravodlivé?

Veď zatiaľ čo Emma Drobná, Tereza Mašková a Zorka Hejdová majú na svojich instagramových profiloch 150 až 198 tisíc sledovateľov, Zuzana Plačková ich má takmer trojnásobne viac.

Zdroj: Instagram

Zverenci z tímu rapera Kaliho tak majú možnosť väčšieho proma ako speváci, ktorí sú v tímoch ostatných koučov. Môžu teda vďaka Zuzaninej podpore získať viac hlasov vo finálových kolách, a tak majú väčšiu šancu na celkové víťazstvo.

Či Plačkovej silný mediálny zásah bude mať nakoniec vplyv na celkové poradie v šou, sa dozvieme vo veľkom finále The Voice 25. mája.