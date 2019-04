Moderátor Matúš Krnčok: Keď chcú deti omietku, nech si dajú... So ženou sme ju jedli tiež!

Matúš Krnčok nie je len moderátor v zákulisí, ale má aj vlastnú reláciu, kde každý týždeň spovedá inú osobnosť zo šoubiznisu. Popritom stíha rannú šou v rádiu, moderovanie rozličných akcií a podujatí a do toho všetkého si sem tam odbehne aj na predvádzacie mólo.

Aj jarné Bratislavské módne dni poctí svojou prítomnosťou a opäť bude predvádzať pre návrhárku Nikol Kosťuovú. Pri príležitosti skúšky na túto fashion šou, sme Matúša vyspovedali a prezradil nám nielen to, ako sa cíti v úlohe modela, ale aj to, ako zvláda skĺbiť pracovné tempo s časom stráveným s rodinou.

„Máme toho niekedy veľa a kombinácia je potom taká, že potom sa snažíš to kompenzovať nejakým výletom, že ideme niekam do hôr alebo niekam na víkend, keď je čas. Čiže chceš potom naozaj stráviť reálny čas so svojou rodinou, lebo všetci sa navzájom potrebujeme," prezradil Matúš, ktorý aj s rodinou zbožňuje výlety po Slovensku.

Matúš Krnčok je šťastný po boku manželky Niny. Zdroj: Instagram M.K.

Doma má dve dievčatká, staršiu Terezku a 2,5-ročnú Marínu. S manželkou sa ich snažia vychovávať úplne normálne. Tak, ako rodičia vychovávali ich. „Snažíme sa asi byť dobrými rodičmi, alebo teda vychovávať deti normálne, bez akýchkoľvek bio raw superšatkových záležitostí. A učíme deti, aby mali úctu voči starším, úctu k nejakým autoritám. A keď sa niečo také udeje, keď by mali presiahnuť určitú métu, tak vieme byť takí, že no no no, to sa nerobí," povedal sympatický moderátor.

Ani on, ani jeho žena teda nie sú zástancami moderných eko bio matiek, ktoré študujú každú etiketu a v plastovej miske dieťaťu kašu neurobia, lebo veď plast. „So ženou sme omietky jedli, keď sme boli malí a pozri, sme tu! Takže akože podporujeme aj deti. Chceš si dať omietku? Nech sa páči, choď si dať!" vyhlásil Krnčok, ktorý sa na margo zelenej steny zasmial, že tá by deťom chutila. Vraj je špenátová.