Verešovej manžel namočený v škandále: Dlhy mal vymáhať od detí!

Na skutočnosť poukázala relácia Českej televízie 168 hodin, ktorá uviedla, že medzi rokmi 2010 a 2013 mala advokátska kancelária Daniela Volopicha AKVT vymáhať pohľadávky od takzvaných čiernych pasažierov, ktorí cestovali bez cestovného lístka. Od plzenského dopravného podniku mala odkupovať Volopichova firma 1000-korunové pokuty, ktoré dopravný podnik štandardne udeľoval cestujúcim bez platného lístka. Následne tieto pohľadávky mali predávať tretej firme Marsa Limited a v jej zastúpení mali Volopichovi ľudia pohľadávky od dlžníkov ďalej vymáhať.

„Cena je porovnateľná s podmienkami, za akých pohľadávky predáva pražský dopravný podnik,“ uviedol ešte v roku 2012 pre regionálny Denník Volopich. Dnes už však rétoriku zmenil a na spoluprácu s uvedenou firmou si nespomína. Rozpamätal sa akurát na to, že od detí dlhy nikdy nevymáhali. „Naopak, od nás všetky odporúčania boli, aby sa to od tých mladistvých nevymáhalo. A ani by sme to nerobili. Nemali sme také pohľadávky, ktoré by išli proti neplnoletým deťom,“ uviedol právnik pre Českú televíziu.

Redaktori relácie 168 hodín však našli mladú Češku, ktorá takisto mala dočinenia so spomínanou firmou. Dnes 23-ročná Soňa Červeňáková dostala pokutu ešte ako školáčka, no rodičom sa s tým nepriznala. „V 18 rokoch prišli ku mne domov dvaja chlapi. Že budú vymáhať dlhy. Asi to boli exekútori. No, a že skrátka chcú 60-tisíc, inak mojej mame všetko zabavia,“ zverila sa Soňa. Jej dlh sa za 4 roky vyšplhal na neuveriteľných 72-tisíc a mladá žena ho splácala údajne až štyri roky.

Zdroj: Jan Zemiar

Volopichova firma AKVT sa voči tvrdeniam dištancuje a naďalej tvrdí, že sa deťom, naopak, snažili pomôcť. „V spolupráci s orgánom sociálno-právnej ochrany detí sme v Plzni pomáhali vytvárať model, ktorý minimalizoval vznik pohľadávok voči deťom do 15 rokov a postupne viedol k úplnému upusteniu od vymáhania takýchto pohľadávok.“

Na koho strane je pravda a ako celá záležitosť skončí, ukáže čas.