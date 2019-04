Krásna Kristína Svarinská je na roztrhanie: Na TOTO sa pri hraní vždy spolieha

„Ja som najmä človek veľmi intuitívny, prečítam si scenár a snažím sa ísť po svojom vnútornom pocite. Ten sa ale nemusí vždy zhodovať s predstavou režiséra...,“ uznala v rozhovore. Populárna interpretka sa vo štvrtok objavila na plátnach slovenských kín v novom filme Teroristka Radka Bajgara. Bola to jej prvá spolupráca so známym českým režisérom. Ako tvrdí, ľudsky aj pracovne si veľmi sadli.

„Musím povedať, že to bolo veľmi príjemné. Radek je veľmi pokojný a charizmatický človek, ktorý vie, čo chce a vie, ako to chce dosiahnuť. Neboli tam žiadne tlaky ani stresy a myslím, že sme k tej postave vždy vedeli nejakým konsenzom prísť. Nebolo niečo, v čom by sme si nerozumeli,“ uviedla Svarinská.

Brunetka v novej komediálnej snímke stvárnila slobodnú matku žijúcu s malou dcérou v nie celkom jednoduchých pomeroch v chatovej oblasti v Česku. „Je to mladá baba, ktorá má názor na život a na môj vkus je aj dosť ostrá. Myslím, že je poznačená životnými skúsenosťami, ktoré má za sebou. Je zo sociálne slabšej vrstvy, ale pre peniaze by zo svojich zásad nikdy nepoľavila. V jednej chvíli síce urobí niečo, čo si myslela, že by v živote nespravila, no robí to len pre svoju dcéru, bez ktorej si nedokáže predstaviť život,“ priblížila 29-ročná Bratislavčanka.

„Myslím ale, že ani ostatné postavy sa v tom filme nesprávajú celkom tak, ako by sa od nich očakávalo,“ naznačila herečka, ktorá v jednej zo scén drží v rukách i pištoľ. Zbraň nebola pre mladú herečku žiadna novinka, v minulosti sa s ňou na pľaci už niekoľkokrát stretla. „Už som robila so zbraňou v niektorom seriáli a kedysi som nakrúcala v Česku taký trailer o zombíkoch, kde som strieľala, takže to pre mňa nebolo nové,“ zasmiala sa sympatická brunetka.

„Napriek tomu nie som človek, ktorý by zbrane zrovna obľuboval. Mám pred nimi veľký rešpekt, aj keď na pľaci je vždy niekto, kto sa o tie zbrane stará, a kto vám vysvetlí, ako s nimi zaobchádzať, takže by sa nemalo stať nič neočakávané...,“ vysvetlila Svarinská. „V tomto prípade však scéna so zbraňou nebola úplne jednoduchá. Išlo o najdlhšiu scénu filmu, točili sme ju štyri alebo päť dní, bolo to dosť náročné, žiadna zábava. Hlavne ste si neustále museli dávať pozor, čo ako na tom pľaci zanechávate, aby to bolo na ďalšom nakrúcaní v nasledujúci deň presne tak isto,“ uzavrela.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: Jan Zemiar