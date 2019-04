Ona je fakt tehotná? Česká herečka ohlásila materskú... Veď má skoro 60!

Keďže Veronike už pomaly, ale isto ťahá na šesťdesiatku, informácia o materskej dovolenke ľudí skutočne zaskočila. Tehotenstvo v takomto veku je… no, naozaj minimálne kuriózne. Za jej kariérnou pauzou je však nakoniec niečo iné. Na materskú síce ide, no dôvodom je práve jej 13-ročná dcérka Kordula. Obe dievčatá totiž niekoľko posledných mesiacov pendlujú na trase Tel Aviv – Praha.

Ich rodinný život do tejto situácie vyústil pre skutočnosť, že Žilkovej manžel Martin sa koncom minulého roka stal veľvyslancom v Izraeli. Kordula tam dokonca nastúpila aj na základnú školu. „Za posledných 5 mesiacov som let z Česka do Izraelu absolvovala desaťkrát. Dospela som k záveru, že to tak nejde. Je dôležité, aby Kordula mala matku,“ vyhlásila pre denník Aha! blondínka s tým, že kariéra sa síce s deťmi skĺbiť dá, no je nutné aspoň žiť na jednom mieste.

Veronika Žilková si po trinástich rokoch odskočí na materskú dovolenku. Myslí si, že je to svojej dcérke Kordule dlžná. Zdroj: profimedia.sk

Pre nástup na materskú a chvíľkovú stopku herectvu má aj ďalší dôvod. „Vychovala som 5 detí a na materskej som nikdy nebola. V deň pôrodu Kordulky som nakrúcala Tele a 10 dní po ňom som zase stála pred kamerou. Takže myslím, že jej tú materskú dlžím, hoci na ňu nastúpim až teraz, po trinástich rokoch,“ vysvetlila Veronika.