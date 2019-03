Speváčka Tina odhalila identitu svojho otca: Toto je on... Volá sa Tino!

Speváčka Tina kedysi o svojom otcom nehovorila kvôli ochrane súkromia svojej mamy. Ako dospelá, keď už je sama dvojnásobnou mamou, sa však rozhodla spojiť so svojou rodinou zo strany biologického otca.

Najprv fanúšikom predstavila svojich súrodencov a rodinná podoba sa veru nezaprie.

Dnes je však už známy aj Tinin otec. Včera sa na Instagrame podelila o jeho fotografie, ale aj obšírny popis toho, čím sa zaoberá. Zaujímavé je, že sa volá Tino, celým menom ho speváčka predstavila ako Tina Obamu. Kedysi bol chirurgom a neskôr ministrom zdravotníctva v štáte Rovníková Guinea.

Venuje sa aj pomoci tým, ktorí to potrebujú. „Život zariadil, že sme žili a rástli oddelene a je to ÚPLNE v poriadku, lebo stopa, akú zanecháva v tisíckach ľudských životov tých, ktorí potrebujú alebo potrebovali pomoc v jeho rodnej krajine, je omnoho dôležitejšia ako ja. Dnes ROZUMIEM a keby som sa mala vrátit v čase, NEZMENÍM ANI MILISEKUNDU a prejdem si všetkým rovnako. Je to môj biologický otec,” vyznala sa Tina. V takzvaných stories ale nezabudla ani na svoju maminu, ktorú označila za svoju superhrdinku.