Prvý apríl?! Po Jakubcovi chce za prezidenta kandidovať aj Braňo Mojsej!

Človek by si zrejme povedal, že ide o nepodarený prvoaprílový žart, pokiaľ by spevák video, kde ohlasuje svoju kandidatúru, nezavesil na internet už včera. V slušivom sačku zasadol za stôl, pred stenu nainštaloval vlajky Slovenska a Európskej únie a rošambo hodné Jakubca, ktorý plánuje kandidovať tiež, mohlo začať.

Hneď na úvod Mojsej vyhlásil, že chápe, ak sa vzhľadom na jeho minulosť niektorí budú nad jeho rozhodnutím čudovať. Zároveň však dodal, že aj napriek bujarým výstrelkom aktuálne vedie život v pokore a jeho excesy sú dávno za ním. (Dávno = 6 mesiacov, pozn. red ) „Poučil som sa, priatelia. Vytriezvel som,“ prehlásil s nefalšovane zodpovedným výrazom v tvári.

Ku kandidatúre ho vraj podnietili ľudia v jeho okolí. „Stretávam sa s vami v obchodoch, na uliciach, podnikoch, kluboch, parčíkoch, v podchodoch. A tá energia, ktorú mi dávate, ma presvedčila,“ prihovoril sa svojim fanúšikom Mojsej, ktorému možno zachýbal luxus na Pereši a rád by sa teda videl aspoň v prezidentskom paláci.

Braňo Mojsej vyhlásil, že v roku 2024 by sa chcel stať prezidentom. Zdroj: youtube.com

„Stávam sa prvým kandidátom na prezidenta o päť rokov. To je v roku 2024," spočítal si. „Áno, chcem sa uchádzať o vašu priazeň a podporu, Moja kampaň trvá už 15 rokov. Sľubujem, že budem vaším prezidentom tak, jako sa patrí,“ vyjadril sa na záver s tým, že aktuálne plánuje pripravovať volebný program. Pomôžte Braňovi s jeho kampaňou aj vy a v komentároch navrhnite, čo by mohol do svojho programu zaradiť!