Markizácka hviezda onedlho porodí: Ukázala bruško... To je teda guľôčka!

BRATISLAVA - Koncom marca Viki Ráková (28) prekvapila radostnou novinkou. Z hviezdy markizáckych susedov sa už onedlho stane dvojnásobná mama, pričom druhé dieťatko privedie na svet pred štyridsiatkou. Najnovšie herečka ukázala už poriadne zaguľatené bruško. Aha, ako jej to pristane!

Od svojho chlebodarcu sa Viki nechala nahovoriť, aby nafotila tehotenské fotografie, pričom tú prvú už Markíza zverejnila. Seriálová Ildikó na nej pôsobí absolútne šťastne, spokojne a vidno, že si tehotenstvo užíva plnými dúškami. Chvíľky s bruškom sa jej už pomaly krátia, druhé dieťatko by mala na svet priviesť ešte v lete.

Zatiaľ je známe, že Ráková má termín pôrodu v auguste. Prezradiť stihla už aj pohlavie dieťatka. „Budeme mať zase chlapčeka," uviedla ešte začiatkom mája pre markízu s tým, že tehotenstvo je bezproblémové, z čoho sa rodinka veľmi teší. Obrovskú radosť z očakávania dieťatka má aj jej synček Bendegúz, ktorý sa už o niekoľko týždňov dočká prvého súrodenca.

Viki Ráková ukázala tehotenské bruško. V auguste by mala na svet priviesť druhého synčeka. Zdroj: TV MARKÍZA

Čo sa týka jej účinkovania v Susedoch, tých by mali stihnúť nakrútiť ešte pred odchodom na materskú, no ako sa vyvinie ďalšia séria a herečkino pôsobenie v sitcome, je zatiaľ stále otázne. „Po nejakom rozumnom čase sa možno vrátime naspäť. To záleží aj na tom, či bude aj piata séria," vyjadrila sa brunetka k pokračovaniu obľúbeného seriálu.