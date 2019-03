Na obrazovkách smiech, v duši plač: Rodičov známeho herca brutálne zavraždili!

LOS ANGELES - Okrem kultového seriálu Dallas je Patrick Duffy známy najmä z komediálneho seriálu Krok za krokom. No kým miliónom divákom prinášal na tvár úsmevy, on sám prežíval v duši smútok. Doteraz sa nezbavil traumy z vraždy svojich rodičov...

Patrick Duffy sa narodil 17. marca 1949 majiteľom pohostinstva Marii a Terencovi Duffyovým. V novembri 1986 ale o svojich rodičov prišiel brutálnym spôsobom. Ich podnik totiž prepadli dvaja mladí muži a pri ozbrojenej lúpeži obaja majitelia prišli o život. Obaja tínedžeri boli za vraždu odsúdení na desiatky rokov za mrežami.

Zdroj: Lorimar Television

Správa o tom, že jeho rodičia už nežijú, zasiahla herca uprostred nakrúcania seriálu Dallas. Prijal telefonát, ktorý mu navždy zmenil život. Duffy sa netají tým, že vždy keď zazvoní telefón, má nepríjemný pocit.

Dnes už Patrick nemá po svojom boku ani milovanú manželku. Carlyn Rosser bola profesionálna baletka, ktorá mu porodila dvoch synov. Zomrela v januári 2017.

Patrick Duffy s manželkou Carolyn Zdroj: Twitter

Patrick Duffy si doteraz zahral asi v štyridsiatke filmov, no známy je najmä zo seriálov. Slávnym sa stal vďaka Dallasu, kde si získal srdcia mnohých žien. Keď seriál opustil, spustila sa taká vlna protestov, že po jednej sérii bez jeho účasti ho tvorcovia presvedčili a on sa do seriálu opäť vrátil.

Neskôr zas zabával divákov diametrálne odlišným charakterom ako Frank Lambert v sitkome Krok za krokom. Počas minuloročných vianočných sviatkov sa objavil v seriáli Americká manželka.