Moderátor Pinďo prehovoril o smrti synčeka (†5): Jeho slová vám vženú slzy do očí

BRATISLAVA - Peter Pinďo Lengyel (40) prežíva jedno z najťažších období v živote. Pred piatimi rokmi sa stal otcom chlapčeka Peťka Alexandra, ktorý sa narodil so závažnými zdravotnými problémami. Hoci sa aj s manželkou snažili a bojovali zo všetkých síl, ich synček bitku s chorobou prehral a odišiel do neba. Necelý mesiac po strate milovaného synčeka moderátor prehovoril.

Pre moderátora známeho pod prezývkou Pinďo bude 19. február už do konca života pripomienkou toho, že stratil milovaného synčeka. Hoci malý Peťko Alexander trpel od narodenia zdravotnými problémami, od rodičov dostával všetku lásku a aj on sám bojoval ako lev.

Pinďo prišiel o milovaného synčeka vo februári. Peťko mal 5 rokov. Zdroj: Facebook

Vo februári však svoju bitku prehral a stal sa z neho anjelik. Pre rodičov to bola rana a vyrovnať sa so stratou dieťaťa nie je jednoduché. „Je to taká ambivalencia pocitov. Na jednej strane sme za niečo bojovali a na druhej strane sa syn rozhodol, že ide do nebíčka a ja som šťastný, že išiel do nebíčka a že odišiel v pokoji, v spánku a netrpel. Pre neho to bolo možno vykúpenie a pre nás, ako pre rodičov, obrovská bolesť a strata, s ktorou sa musíme vyrovnať,“ povedal pre jojkársky TOPSTAR.

Malý Peťko bol veľký bojovník a keby mohol, podľa slov jeho otca by poslal svetu jasný odkaz. „On by poslal ďalej lásku, dotyky, toleranciu, úctu, nekonečnú starostlivosť. Proste to, čo sme my dávali ako rodičia synovi a to, čo nám on potom vracal v tých detských úsmevoch a radosti, aj napriek tomu, že nikdy nepovedal jediné slovo," povedal Lengyel, ktorému bolo v hlase počuť obrovský smútok. Diagnóza malého chlapčeka zasiahla aj do manželského života moderátora.

Manželia Lengyelovci prišli o svoj poklad, malého bojovníka Peťka. Zdroj: Facebook P.L.

Po smrti chlapčeka sa skloňovalo aj slovo rozvod. Sám Pinďo priznal, že to, čo bolo medzi ním a manželkou Barborou na začiatku, akosi vyprchalo, pretože všetko podriadili synčekovi. „Keď sa vám narodí dieťa, ktoré ja volám inak obdarené, je to naozaj skúška toho všetkého a je to naozaj náročné, pretože vtedy dávaš bokom svoje ego, dávaš bokom všetko," vyjadril sa a priznal, že city ochladli. „Nakoniec sme v štádiu, že sme priatelia, rozumieme si vo veľa veciach, ale v niektorých to už nejde," dodal.