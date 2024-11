NÁDHERNÁ SPRÁVA moderátora Pinďa (47): Päť rokov po smrti synčeka (†5)... Narodili sa mu DVOJIČKY!

(Zdroj: Tv Joj)

V roku 2014 sa moderátorovi Pinďovi zmenil život od základov. Po bezproblémovom tehotenstve sa mu totiž narodil synček, ktorý sa takmer nehýbal, nevidel, nepočul a z hrubého čreva musel mať vývod. Užialení rodičia za jeho stav vinili lekárov, ktorí podľa nich, pred jeho narodením zanedbali zdravotnú starostlivosť. Vec dokonca riešili cez príslušné úrady a právnikov.

A hoci všetci dúfali, že by sa zdravotný stav malého Peťka Alexandra mohol zlepšiť a rodičia bojovali zo všetkých síl, v roku 2019 prišla smutná správa - 5-ročný chlapček zomrel. „Dúfam, že už je ti dobre, si šťastný a beháš tam v nebíčku po lúke plnej kvetov, ložíš po stromoch, hráš futbal, naháňaš pekné babenky. Milujem ťa, odpočívaj v pokoji,“ zverejnil pred 5 rokmi Pinďo.

Strata syna neprebolí nikdy, no osud dal moderátorovi nový zmysel života. Ako informuje týždenník Šarm, partnerka Andrea mu v septembri porodila dvojičky - synov Adamka Nathaniela a Filipka Eliaha. „Poviem to ľudsky - my sme to dali "na prvú". Neboli sme u lekárov, žiadne centrum reprodukčnej pomoci. Naopak, vieme kedy, vieme ako, akurát sme nečakali, že z toho budú dvojičky. Vyzerá to tak, že som výkonný,“ povedal so smiechom týždenníku.

„Ja som vždy chcel tri deti a keďže jedno dieťa mi Pán Boh vzal, tak dve mi dal, a naplnil to, čo som si želal. Peťo bude vždy v mojom srdci a ja sa Adamovi a Filipovi chystám povedať, že mali bračeka, len už nie je medzi nami. Pre veriacich ľudí je to silnejšie ako pre ateistov, ale aj ateisti veria, že existuje niečo viac, energie, ich vyrovnávanie... Dvojičky prišli ako neuveriteľný dar, som za to vďačný a veľmi šťastný,“ netají otecko. K novorodeným prírastkom gratulujeme!