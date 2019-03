Dohra po Ďurindovom trapase s playbackom: Pre TOTO to pokašľali!

Po tom, čo video Ďurindu spievajúceho hit Dnes prevalcovalo celé Slovensko a na speváka sa zniesla studená sprcha kritických poznámok, sa o slovo prihlásili organizátori podujatia. „Kým pre fanúšikov na štadióne bolo vystúpenie kultovej bratislavskej kapely skvelým zážitkom, divákom pri televíznych obrazovkách pokazila dojem technická chyba vo vysielaní, za ktorú sa divákom RTVS, Maťovi Ďurindovi a skupine Tublatanka ospravedlňujeme,“ odznelo v úvode tlačovej správy od mediálneho manažéra ŠK Slovan Bratislava.

Ten ďalej uvádza, že z technických príčin nebolo možné, aby kapela vystúpila naživo. Skutočnosť, že Ďurinda pôsobil, akoby sa nevedel trafiť do textu, bola spôsobená ďalším zlyhaním prenosu.píše sa v oficiálnom stanovisku.

Dovrzaný playback Maťa Ďurindu bol podľa organizátorov zavinený technickým zlyhaním. Živé vystúpenie na štadióne možné vraj nebolo. Zdroj: archív Tublatanky

Reálne teda nešlo o chybu speváka a kapely, čo organizátorov prinútilo konať a k celej situácii sa vyjadriť. „Za technickú chybu v televíznom prenose skupina Tublatanka nijako nezodpovedá, svoje vystúpenie zvládla plne profesionálne, chyba bola zapríčinená druhou stranou, ktorá zabezpečovala technický prenos podujatia, za čo sa divákom RTVS, Maťovi Ďurindovi a skupine Tublatanka ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme,“ dodal manažér v závere správy, ktorá bola rozposlaná do redakcií slovenských médií.

K vzniknutej situácii sa rozhodol vyjadriť aj samotný Maťo Ďurinda:

„Na otvorení nového futbalového štadiónu sme chceli hrať naživo, ale manažment Slovana nás zaradil 6 minút pred začiatok futbalového zápasu Slovanu s Trnavou na trávu rovno do stredu ihriska. Mali sme jednu minútu na presun nástrojov, aparatúry a mikrofónov a štyri minúty na pieseň. Hranie naživo tam nebolo možné, mikrofón som mal ale funkčný. Keď som v úvode povedal do mikrofónu pár úvodných slov, tak sa mi zvuk z reproduktorov umiestnených pod strechou štadióna vzdialených odo mňa asi 150 metrov vrátil do uší a počul som ho približne o jeden a pol sekundy neskôr. Moje ústa a hlas kvôli zvukovému oneskoreniu spolu nesedeli. Obraz a zvuk, ktoré sa prenášali do televízie, neboli spolu zosynchronizované. Keď som na začiatku konferoval a potom spieval do podkladu piesne, synchronizácia zvuku a obrazu mala časový posun. Keď som si to pozrel zo záznamu, tak som hneď uvidel ten prúser. Žiaľ, ja osobne za nesúlad obrazu a zvuku nemôžem, technická chyba sa mala odstrániť skôr. Ten istý problém mal aj kolega - raper Majk Spirit, ale on vystupoval cez prestávku a to do televízneho vysielania nešlo. Ľudia, ktorí o mne píšu totálne hlúposti na sociálnych sieťach a v komentároch novinových portálov, že som bol pod vplyvom alkoholu alebo drog, sú absolútne na omyle! Nikto z nich si nevšimol, že je to technická chyba synchronizácie zvuku a obrazu v televízii,“ vysvetlil nám spevák, keď sme ho požiadali o jeho stanovisko.