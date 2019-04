Mária Čírová ukázala dcéru: Poriadne vyrástla a... Čožeee, veď sú ako cez kopirák!

BRATISLAVA - Už je z nej veľká baba! Hoci je Mária Čírová (30) verejne známa osobnosť, svoje súkromie a rodinu si pozorne stráži. Aby sa nepovedalo, občas fanúšikov poteší nejakými tými informáciami zo života, no viac sa snaží svoju osobnosť prezentovať prostredníctvom hudby. Najnovšie však milo prekvapila, keď zverejnila fotku rozkošnej dcérky!

Malá Zoe onedlho oslávi siedme narodeniny, čo znamená, že už v septembri zasadne do školskej lavice, rovnako ako jej veľký brat Hugo. Zdá sa, že na speváčku pomaly ale isto zasadá melanchólia a uvedomuje si, že doma už nemá maličkých krpcov, ale šikovných „veľkáčov“. „Pozerám sa na moje dievčatko a nemôžem uveriť, že už aj ona bude od septembra veľkou školáčkou,“ rozplývala sa Mária nad fotkou svojej dcérky, ktorú zverejnila na Instagrame.

Zo Zoe sa už v septembri oficiálne stane školáčka. Zdroj: Instagram M.Č.

Z rozkošnej slečny Kachútovej vyrastá krásne dievča, no fanúšikov hneď upútal aj ďalší fakt. Vyzerá totiž ako zmenšenina svojej slávnej maminy. „Strašne sa na teba podobá. Ja som myslela, že to si ty,“ či „Mini kópia vás, krásna,“ rozplývajú sa Čírovej sledovatelia pod príspevkom, nuž a my im musíme dať za pravdu. Baby sa na seba skutočne mimoriadne podobajú a ak Zoe zdedila aj Máriin talent, má pred sebou naozaj sľubnú budúcnosť!