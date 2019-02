Mária Čírová v slzách: Zlomilo ju to rovno počas nakrúcania!

BRATISLAVA - Už dnes na markízáckych obrazovkách odštartuje očakávaná šou The Voice Česko-Slovensko. Túto sériu budú divákov sprevádzať hneď dve speváčky, ktoré sa ujali postu moderátoriek - Mária Čírová (30) a Tereza Kerndlová (32). Našu umelkyňu sme nedávno stretli na mediálnej párty pri príležitosti uvedenia šou, kde sme sa jej povypytovali na pocity z toho, čo doteraz pri nakrúcaní zažila.

Keďže Mária je jednou z najúspešnejších slovenských speváčok, je zrejmé, že výkony súťažiacich vníma inak než klasický moderátor. Navyše, o nežnej blondínke je známe, že je mimoriadne empatické a dobrosrdečné žieňa. Núkala sa preto otázka, či počas kastingov zažila situácie, kedy sa nestotožnila s názormi ostatných koučov a vypadnutie nádejných talentov ju vzalo za srdce.

“ prezradila nám Mária, ktorá sa netají tým, že boli momenty, kedy sama nedokázala udržať slzy.

Vysvetlila nám, že je pre ňu ťažké dívať sa na sklamanie ľudí, s ktorými chvíľu predtým trávila čas a na pódium vstúpili plní nádejí „Myslím, že som tam aj párkrát prepadla tomu, že sa nikto neotočil a úplne sa to zo mňa valilo. Vnímam to ako človek, keď sa rozprávate s tými ľuďmi predtým ako idú na pódium a zaspievajú, ja cítim tú emóciu, viem, čo je za tým, prečo na tom pódiu stoja... Keď sa potom ten človek vráti a plače, je to plné emócií. Vtedy sa nedá smiať, že nevadí, život ide ďalej,“ priznala nám úprimne.

