Vo Švédsku sa začali testy bojových vozidiel pechoty pre Ozbrojené sily Slovenska

BRATISLAVA - Britsko-švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds spustila vo Švédsku intenzívnu fázu testovania bojových vozidiel pechoty CV90 MkIV pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Cieľom je overenie ich kvality, výkonu a spoľahlivosti v súlade s požiadavkami slovenského zákazníka. Informoval o tom mediálny manažér Tomáš Gelinger.
Prvé vyrobené kusy zišli z výrobnej linky v druhej polovici roka 2025. V súčasnosti prechádzajú komplexným testovaním, ktoré zahŕňa zdokonalenie mobility, ako aj slovenskú konfiguráciu systému velenia, riadenia a komunikácie v úzkej spolupráci so slovenským priemyslom. „Program napreduje vysokým tempom a vstup do testovacej fázy je výsledkom spoločného úsilia všetkých partnerov zapojených do projektu. Sme spokojní s jeho vývojom a tešíme sa, že vozidlo predstavíme zákazníkovi, hneď ako to bude možné,“ uviedol generálny riaditeľ BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.
Slovensko si objednalo 152 vozidiel CV90
Slovensko si objednalo 152 vozidiel CV90 v rámci medzivládnej dohody so Švédskym kráľovstvom. Kontrakt zahŕňa výraznú účasť slovenského priemyslu - viac ako 30 firiem sa podieľa na viac než 40 percentách hodnoty zákazky. Vozidlo CV9035 MkIV predstavuje najnovšiu a technologicky najvyspelejšiu generáciu platformy bojových vozidiel pechoty CV90. Slovenská konfigurácia je vybavená 35 mm kanónom, pokročilým systémom riadenia paľby a modernou digitálnou architektúrou.
Oproti predchádzajúcim verziám prináša MkIV vyššiu úroveň balistickej a protimínovej ochrany, lepšiu mobilitu vďaka výkonnejšiemu motoru s výkonom až 1000 koní a flexibilný dizajn umožňujúci integráciu nových senzorov a zbraňových systémov podľa požiadaviek používateľa. Platforma CV90 je v súčasnosti zavedená v ozbrojených silách ôsmich európskych krajín, vozidlá pre ďalšie dve členské krajiny NATO a Európskej únie sú aktuálne vo výrobe.