Kráska z markizáckych obrazoviek pretŕča sexi telo: Takto zaháňa myšlienky na KORONAVÍRUS!

MARABELLA - Karanténa spojená s koronavírusom so sebou prináša viacero obmedzení. Mnohé celebrity sa pretou usilujú nejakým spôsobom potešiť svojich priaznivcov. Organizujú koncerty cez sociálne siete, či posielajú slová plné povzbudenia. Česká speváčka Tereza Kerndlová (33), ktorá moderovala markizácku šou The Voice Česko Slovensko, sa rozhodla potešiť fanúšikov fotkami svojho sexi tela.

Česká speváčka Tereza Kerndlová sa momentálne nachádza v Španielsku. Jej rodina tam totiž v Marabelle vlastní apartmán. Nezabúda však ani na svojich priaznivcov, ktorí majú v Českej republike vyhlásený núdzový stav.

prihovorila sa followerom Tereza s tým, že ich vyzvala, aby jej kládli rôzne otázky.dodala.

A takáto situácia aj nastala. Kráska fanúšikom natočila video, ako sa v plavkách vrhla do vody, ktorá mala zhruba 15°C. „Je to ľadové, ale tak vzduch je teplý, takže to je super. Je to šok pre telo, ale pokojn by som tam vošla ešte raz,” poznamenala na margo toho speváčka, ktorá pridáva aj rôzne zábery v tangáčoch.