Tisíce Slovákov môžu získať STOVKY eur: Mnohí o tom netušia! Dôležité je splniť tieto PODMIENKY

BRATISLAVA - Mladí ľudia môžu vďaka daňovému bonusu na zaplatené úroky z hypotéky získať každoročne stovky eur späť. Zvýhodnenie je určené pre dlžníkov do 35 rokov a pri splnení podmienok dokáže výrazne znížiť celkové náklady na bývanie. Pravidlá a výška daňového bonusu sa líšia podľa toho, či bola úverová zmluva uzavretá pred rokom 2024 alebo až po ňom.
Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie patrí medzi najvyužívanejšie daňové zvýhodnenia pre mladých ľudí, ktorí riešia vlastné bývanie. Finančná správa upozorňuje, že pravidlá jeho uplatňovania sa líšia podľa toho, či bola zmluva o úvere uzavretá do 31. decembra 2023, alebo od 1. januára 2024. Zákon tak rozlišuje dve skupiny hypoték, pričom každá z nich má vlastné podmienky aj limity.
Všeobecne však platí, že uplatňuje počas piatich rokov od začiatku úročenia úveru, pričom v prvom aj poslednom roku sa počíta len pomerná časť podľa počtu mesiacov. Bonus sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a znižuje výslednú daň daňovníka. Uplatniť daňový bonus je možné až po skončení zdaňovacieho obdobia – buď cez ročné zúčtovanie u zamestnávateľa, alebo podaním daňového priznania.
archívne video
V oboch prípadoch je potrebné predložiť potvrdenie od banky o zaplatených úrokoch, ktoré obvykle posielajú klientom elektronicky do ich internetbankingu, alebo na ich korešpondenčnú adresu. Potvrdenie z banky potom stačí odovzdať svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o ročné zúčtovanie, resp. ak klient podniká, priloží ho k svojmu daňovému priznaniu. Bonus sa nevzťahuje na refinančné alebo bezúčelové hypotéky.
Hypotéky uzavreté do 31. decembra 2023
Pri úveroch na bývanie uzavretých najneskôr do konca roka 2023 sa daňový bonus uplatňuje podľa starších pravidiel zákona o dani z príjmov účinného do 31. 12. 2023. Daňovník si môže uplatniť bonus vypočítaný z výšky poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie. Bonus sa vzťahuje len na úroky z úverov podľa zákona o úveroch na bývanie a prvýkrát ho možno uplatniť zo zmlúv uzatvorených po 31. decembri 2017.
Ak mal daňovník ešte starší hypotekárny úver uzavretý pred 1. januárom 2018 so štátnym príspevkom alebo príspevkom pre mladých, nárok na daňový bonus mu vzniká až po skončení obdobia, za ktoré mu naposledy patril štátny príspevok.
Pri "starých" hypotékach platí aj odlišná príjmová podmienka. Daňovník musel mať v roku predchádzajúcom uzavretiu zmluvy priemerný mesačný príjem najviac vo výške 1,3‑násobku priemernej mzdy v hospodárstve SR. Táto hranica sa každý rok menila – napríklad pri zmluvách uzavretých v roku 2019 bol limit 1 316,90 eura, pri zmluvách z roku 2023 už 1 695,20 eura. Do príjmu sa započítavali všetky zdaniteľné príjmy vrátane mzdy, podnikania, prenájmu, kapitálových príjmov či dividend. Do príjmu sa započítavali všetky zdaniteľné príjmy vrátane mzdy, podnikania, prenájmu, kapitálových príjmov či dividend.
Ak mal úver viac dlžníkov, vekovú podmienku museli spĺňať všetci a ich spoločný príjem nesmel prekročiť súčet individuálnych limitov. Spoludlžník si však bonus uplatniť nemohol. Nárok nevznikal ani v prípade, že bol daňovník dlžníkom na jednej hypotéke a zároveň spoludlžníkom na inej, na ktorú sa bonus uplatňoval. Výška bonusu pri týchto hypotékach predstavuje 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však 400 eur ročne.
Hypotéky uzavreté od 1. januára 2024
Nové výhodnejšie podmienky pre tento daňový bonus platia od roku 2024. Úvery na bývanie uzavreté od roku 2024 sa totiž riadia novými pravidlami. Najväčšou zmenou je, že daňový bonus sa už nepočíta len z maximálnej sumy 50 000 eur, ale z celej výšky úveru poskytnutého na základe jednej zmluvy. Bonus sa vzťahuje na jednu nehnuteľnosť na Slovensku určenú výlučne na trvalé bývanie dlžníka alebo jeho blízkych.
Zostáva veková podmienka – dlžník musí mať v deň podania žiadosti o úver 18 až 35 rokov. Zmenila sa však príjmová hranica, ktorá je teraz vyššia. Priemerný mesačný príjem za rok predchádzajúci uzavretiu zmluvy nesmie presiahnuť 1,6‑násobok priemernej mzdy. Pre zmluvy uzavreté v roku 2024 je limit 2 288 eur, pre zmluvy z roku 2025 už 2 438,40 eura.
Aj pri nových hypotékach sa do príjmu započítavajú všetky zdaniteľné príjmy vrátane mzdy, podnikania, prenájmu, kapitálových príjmov či dividend. Ak má úver viac dlžníkov, vekovú podmienku musia spĺňať všetci a ich spoločný príjem nesmie prekročiť súčet individuálnych limitov. Bonus však opäť patrí len jednému z nich.
Výška bonusu je výrazne vyššia než pri starých hypotékach – daňovník si môže uplatniť 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však 1 200 eur ročne. Bonus možno čerpať päť rokov od začiatku úročenia úveru, pričom v prvom aj poslednom roku sa uplatňuje len pomerná časť.