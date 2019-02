Tajomná smrť českého speváka: Udusil sa opitý zvratkami?!

Petr Muk

PRAHA - Uplynulo už dlhých 8 rokov od šokujúcej smrti vtedy len 45 ročného českéhého speváka Petra Muka. Jeho smrť do dnešného dňa zahaľuje rúško tajomstva. Ohľadom príčiny polícia i rodina dosť zahmlievala, no hovorilo sa, že sa umelec udusil zvratkami v opitosti. Nebyť toho osudného momentu, spevák by sa dnes dožil 54. narodenín.