Tragédia v rodine markizáčky: Snúbenicu jej syna zastrelili... Zomierala mu pred očami!

MOJMÍROVCE - Obrovský žiaľ a smútok! Inak sa nedá opísať to, čo musela prežívať farmárka Renáta Greschnerová a jej syn Dominik, keď ich životom otriasla obrovská tragédia. Zo dňa na deň sa museli zmieriť so stratou milovanej osoby, ktorá sa v blízkej dobe mala stať právoplatnou členkou ich rodiny. Veľkého dňa sa však mladá kynologička Darina (†29) už, bohužiaľ, nedožila. Postrelená zomierala rovno pred očami svojho snúbenca...

10. novembra sa v Mojmírovciach odohrala obrovská tragédia, na ktorú si aj dnes spomenie množstvo Slovákov. Pri poľovačke tam nešťastnou náhodou postrelili kynologičku Darinu, ktorá neskôr na následky poranenia zomrela. Mladá blondínka sa lovu zúčastnila ako honec so psom, keď ju údajne pri prebíjaní zbrane do chrbta zasiahol náboj z brokovnice.

Darina sa nešťastnou náhodou stala obeťou svojej záľuby - postrelili ju počas poľovačky. Zdroj: Facebook

Blondínka bola partnerkou syna Renáty Greschner, ktorá je známa z poslednej série markizáckej Farmy. Zdroj: Instagram R.G.

Bohužiaľ, život jej už nezachránil ani zásah záchranárov, ktorí ju v kritickom stave previezli do nemocnice. Celá táto situácia sa odohrala pred očami jej partnera Dominika. V tom čase sa však ešte nevedelo, že muž, ktorý prišiel o svoju lásku, je synom ex-farmárky Renáty Greschnerovej. Táto informácia sa k nám do redakcie dostala len nedávno s tým, že pár si mal údajne onedlho povedať „áno“. Osud to však napokon, bohužiaľ, zariadil inak...

Dôkazom ich lásky sú aj príspevky na sociálnych sieťach. Po smrti svojej milovanej si dokonca Dominik jej podobizeň nastavil na profilovú i titulnú fotografiu na Facebooku. Okrem toho sa tam nachádza aj dojímavé vyznanie. „Ľúbim ťa a sľubujem, že dokončím všetky tvoje plány, do ktorých si sa tak naplno pustila, no nestihla si ich dokončiť," odkázal Dade do neba.

Dominik sa musel prizerať tomu, ako ho jeho milovaná opúšťa. Zdroj: Facebook

„Darinka moja krásna. Veľmi mi chýbaš. Je toľko vecí, ktoré by som ti ešte chcel povedať. Verím, že ma stále sleduješ a stojíš pri mne. Je to tu bez teba veľmi ťažké," znejú slová, ktoré napísal krátko po smrti svojej drahej, s ktorou sa jej najbližší rozlúčili koncom novembra v obci Žiharec.