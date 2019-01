Exmarkizák po rozchode s kolegyňou z televízie: Už má náhradu... TOTO telo má teraz v posteli!

NÁMESTOVO - Keď sa v roku 2017 zahľadel na Farme do svojej kolegyne a dokonca ju neskôr požiadal o ruku, len málokto by si myslel, že ich vzťah sa skončí. Takmer pred rokom však exfarmári Dávid Buška (28) a Lula Gachulincová (24) oznámili, že je medzi nimi koniec a ostávajú kamaráti. Kým exfarmárka si užíva slobodu, model už prázdne miesto po svojom boku zaplnil.

V poradí ôsma séria Farmy pomohla zviditeľniť sa Námestovčanovi Dávidovi Buškovi. Práve na statku sa zahľadel do svojej farmárskej kolegyne Luly Gachulincovej a spoločné chvíle si naplno užívali. Dokonca natoľko, že sympatický mladík pred ňou pokľakol s prsteňom.

Kedysi bol zasnúebený s farmárkou Lulou Gachulincovou. Zdroj: Instagram

Pred necelým rokom sa však ich rozprávková láska skončila a obaja oznámili na svojich instagramových účtoch koniec vzťahu. O dôvodoch nehovorili, no tvrdili, že ostávajú aj naďalej kamaráti.

Dnes je všetko inak, mladá farmárka si rozbehla vlastný biznis a sympaťák si našiel novú lásku. Spoločnou, veľmi odvážnou a sexi fotografiou sa pochválil na svojom instagrame. „Nehanbi sa! Ak sa ti neľúbi, tak nepozeraj! Ak máš niečo proti, nekomentuj!“ pripísal ku snímke.

Na svoj instagramový účet pridal Dávid Buška tento pikantný záber z postele. Zdroj: Instagram D.B.

Dávida sme kontaktovali s otázkou, kto je jeho záhadná nová láska, no momentálne sa k svojmu vzťahu nechce vyjadrovať. „Nechcem byť zlý, ale toto musím odmietnuť, pretože nie je ešte tá správna chvíľa. Nevie to absolútne nikto, a tak si to aj želám naďalej. Možno to príde o mesiac, možno o pol roka, možno o dva roky, možno vôbec. Jednoducho si chceme užívať chvíľky sami pre seba, pokým môžeme,“ vyjadril sa Buška pre topky.sk.