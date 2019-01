Drobová za prezidentku: Prvé víťazstvo... Dôležitý krok v kandidatúre!

Gabriela Drobová tvrdí, že pokus o kandidatúru na prezidentku bol čiastočne akousi vzburou. Nemá totiž politické ambície. „Chcela som interpretovať potreby ľudí a mať možnosť pomôcť im. Moja cesta mala ukázať, že aj úrad prezidenta potrebuje byť súčasný a komunikovať inak,” prezradila šéfka módnej televízie.

Po ohlásení zámeru kandidovať za prezidentku sa Drobová pustila do práce. Stanovila si nejaké osobné ciele, ale nešlo by to bez toho, čo vyžaduje zákon. Každý mimo politickej sféry, kto chce byť skutočným kandidátom, totiž musí získať podporu 15 000 občanov. „V tejto chvíli vám chcem oznámiť, že mám viac ako 15 tisíc podpisov,” vyhlásila včera v neskorých večerných hodinách blondínka na svojom Instagrame.

Prvé malé víťazstvo tak má za sebou a môže sa o tento úrad reálne uchádzať. Otázkou ale zatiaľ je, či do tohto boja naozaj Drobová vstúpi. „V stredu sa dozviete, ako som sa v tejto obrovskej životnej výzve rozhodla,” avizovala svojim fanúšikom a verejnosti.