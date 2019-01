Nový rok je plný prianí: TOTO si najviac zo všetkého želá herečka Evelyn

„Potom budeme šťastní a naplnení,“ vyjadrila sa. „A takisto by som si priala, aby každý robil to, čo skutočne robiť chce a aby nás práca všetkých bavila,“ dodala 28-ročná rodáčka z Dolného Kubína, ktorá svoje životné smerovanie s veľkou pravdepodobnosťou už našla a jej povolanie ju skutočne napĺňa.

Svedčí o tom napokon i fakt, že aj napriek veľkému pracovnému vyťaženiu ju v spoločnosti vidieť stále usmiatu a v dobrej nálade a svoje herecké a kreatívne plány prezentuje s veľkým nadšením. „Aj na tento rok mám veľa pracovných plánov, moje obľúbené cestovanie preto muselo ísť teraz trošku bokom, no uvidíme, možno sa jedného dňa schytím a niekam predsa len odídem,“ nevylúčila Evelyn, ktorá však momentálne plánuje zostať najmä na Slovensku. „Píšem teraz totiž nejaké svoje veci, robím si scenár na svoj vlastný projekt, z ktorého sa hrozne teším, pripravuje sa takisto scenár na jeden film s Peťou Polnišovou, ktorého môžem byť súčasťou, z čoho mám tiež veľkú radosť a v marci pôjde do kín ešte film LOVEnie, v ktorom som hrala. Na to som veľmi zvedavá a určite chcem byť pri tom,“ vymenovala mladá blondínka.