Mladý herec (†30) z Ordinácie v ružovej záhrade mohol ešte žiť: TOTO bola jeho osudová chyba!

Dalo sa hercovmu priskorému odchodu zabrániť? To sa teraz pýtajú šokovaní ľudia, ktorých jeho smrť zasiahla ako blesk z čistého neba. Po smutnom odchode Aleša Kubáta totiž vyplávali na povrch informácie, že mladík sa monitorovacím vyšetreniam vyhýbal, aj keď v minulosti s onkologickým ochorením už skúsenosť mal.

Podľa jeho sestry Kataríny sa Aleš po tom, ako mu pred niekoľkými rokmi úspešne vyoperovali nádor, snažil uveriť, že nad chorobou definitívne vyhral a je úplne zdravý. To bolo dôvodom, prečo sa vyšetreniam vyhýbal. Bohužiaľ, tento prístup sa mu stal osudným. Rakovina ho prekvapila v jej najvyššom štádiu a mladému hercovi už nedala čas a príležitosť, aby s ňou opäť zabojoval.

Aleš trávil Vianoce v českom Chrudime s rodičmi a sestrou. Už na Štedrý deň ho pobolievalo brucho, no pripisoval to zažívacím problémom, ktoré pri vianočnom hodovaní nie sú ničím výnimočným. Na druhý deň ráno už ale tušil, že niečo nie je v poriadku. Brucho mu zvláštne stvrdlo a herec sa tak rozhodol zájsť okamžite na vyšetrenie do nemocnice. „Odišli sme s ním okamžite do nemocnice a tam mu po ultrazvuku povedali, že má metastázy a veľký nádor na obličkách," prezradila denníku Blesk jeho sestra.

V nemocnici okamžite začali plánovať potrebnú liečbu v Prahe, no na tú už nebol čas. Alešovi ešte v tú noc nádor praskol a herec krátko nato zomrel na následky otravy organizmu. „Večer sme v objatí zaspali a v noci, keď išiel na záchod, omdlel. Vo dverách. Počuli sme to a hneď sme boli pri ňom. Ešte žil, pozeral na nás, ale keď prišla záchranka a mama ho pustila, tak zomrel..."

Zdroj: Instagram A.K.

Zdrvená rodina sa len ťažko spamätáva z náhlej straty a na dnešné popoludnie je naplánovaná posledná rozlúčka a pohreb. Alešova sestra nechce, aby smrť jej brata bola zbytočná a vystríha ostatných ľudí, aby v nijakom prípade nespravili podobnú chybu a nezanedbávali onkologické vyšetrenia, ktoré v mnohých prípadoch dokážu odhaliť ochorenie v skoršom štádiu a zvyšujú úspešnosť liečby.