Legendárny český herec (†91) mohol ešte žiť: Pre TOTO ho nechali odísť na večnosť!

Len pred necelými dvomi týždňami potvrdil Martin Kostelka, slávny kardiochirurg, že jeho otec Lubomír odišiel na večnosť. Podľa jeho slov mal dostať silný zápal pľúc, čo hercovo srdce nevydržalo. Na svojho otca, ktorý bol známy najmä z českých komédií či programu Kúzelná škôlka ako dedo Lubino, je hrdý, a to najmä preto, že zosnulý herec bol naozaj skromný človek.

Zahral si v Troškových Babovřeskách. Zdroj: ČSFD

Herca, ktorého si diváci majú možnosť pamätať z Babieho leta, Babovřesiek, rozprávky Čert vie prečo či z Výročia plného bozkov, odišiel do hereckého neba ešte v novembri. Jeho syn teraz prezradil, že Lubomír mohol ešte žiť, no rozhodli sa jeho život nepredlžovať. Ešte v nedeľu bol herec pri zmysloch, no jeho potomok vedel, že ho živého vidí naposledy.

Jeho vedomie sa postupne začalo kaliť až nakoniec organizmus vypovedal službu. „Aj keby sme použili všetky dostupné moderné metódy, iba by sme predĺžili jeho odchádzanie. Domov do Kamberku, by sa už nikdy nevrátil. Človek vie, že by mu život dokázal ešte predĺžiť, ale bolo by to bezcieľne, iluzórne a nerealistické. Ako kardiochirurg som k tomu musel tak pristúpiť,“ povedal Martin pre blesk.cz, ktorý sa s otcom ešte stihol rozlúčiť.

Aj v rozprávke Dilino a čert ho diváci mohli vidieť. Zdroj: ČSFD ​