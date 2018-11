Slovenský herec z hollywoodskych filmov: Toto je jeho manželka!

Nadácia detského kardiocentra každoročne pripravuje kalendár na podporu malých pacientov Detského kardiocentra. Jeho autorkou je fotografka Jana Keketi, ktorá je už niekoľko rokov súčasťou tohto projektu. Na fotkách už šiesteho kalendára v poradí sa objavia známe tváre so svojimi ratolesťami, ako napríklad Peter Cmorik, Mária Čírová, Filip Tůma s Nelou Pociskovou či Monika Hilmerová s Jarom Bekrom.

Krst najnovšieho kalendára pre rok 2019 sa aj tentokrát konal v Bratislave a už tradične ho prišli podporiť známe osobnosti a tváre slovenského šoubiznisu. Na akcii sa objavil aj sympatický tanečník a herec Martin Mako Hindy. Do spoločnosti prišiel aj so svojou manželkou Evou, s ktorou tvoria pár už neuveriteľných 23 rokov. Pri pohľade na zamilovaný pár by si toto číslo tipol len málokto.

Zdroj: Profimedia

Mako Hindy je doslova multitalentovaný tanečník, herec, akrobat a najnovšie sa venuje aj fotografii. Pôsobí v divadlách ako tanečník, herec a akrobat. Aj keď na Slovensku nepatrí medzi najznámejšie tváre, v Hollywoode jeho meno dobre poznajú. Ako dablér si zahral v americkom filme Dračie srdce, menšie roly dostal vo filmoch Omen, Max Payne či Let Fénixa. Slovenskí diváci ho mohli tiež vidieť v úspešnom seriáli z mafiánskeho prostredia Za sklom. Najväčší úspech zaznamenal v roku 2013, keď si zahral v americkom trháku Smrtonosná pasca 5: Opäť v akcii po boku legendárneho Brucea Willisa, kde stvárnil jedného z ruských mafiánov.

Mako Hindy v Smrtonosnej pasci Zdroj: 20th Century Fox