Cmorik si poriadne zavaril: Na súde kvôli krádeži!

Speváčka kapely totiž na sociálnu sieť pridala príspevok, z ktorého je zrejmé, že súd už odklepol prvý verdikt. „Zdravíme s advokátkou z Krajského súdu v BB. Po 6 rokoch sme vyhrali súd s Cmorikom o pesničku Bez konca, ktorej text mi ukradol,“ vyjadrila sa Lucia Piussi pod fotografiou s právničkou. Viac k celej kauze povedala komentárom v diskusii. A silnými slovami teda naozaj nešetrila.

„Musí sa veľkým písmom v presne stanovenej formulácii ospravedlniť. Na vlastné náklady v istom médiu, zaplatiť 3000 eur a všetky súdne trovy. Tá suma je symbolická, ale to ma netrápi. Hlavné je, že si nabudúce každý takýto hajzlík rozmyslí, či len tak ukradne inej kapele text a bude ho vydávať za svoj. Spravodlivosť v tomto prípade zvíťazila,“ vyjadrila sa Lucia v diskusii.

Lucia Piussi uviedla, že spor s Petrom Cmoríkom vyhrali. Zdroj: Facebook L.P.

My sme speváčku oslovili tiež, no celú situáciu už ďalej veľmi rozoberať nechcela. „Dobrý deň, až rozsudok bude právoplatný, bude musieť Cmorik napísať ospravedlnenie. Ja už sa viac k tomu vyjadrovať nechcem. Vďaka za pochopenie,“ napísala nám, keď sme sa chceli o konflikte so spevákom dozvedieť viac.

Na slovo skúpy bol aj Peter. Keď sme mu zavolali, uviedol, že vie, o čo ide a spomenul prebranie istého textu, no nevedel, že oficiálny rozsudok už padol. Ten ale ešte nie je právoplatný. „Ja som zatiaľ nedostal žiadne oficiálne vyrozumenie, takže momentálne sa k tejto situácii vyjadrovať nebudem,“ povedal nám bývalý superstarista s tým, že keď bude celá záležitosť oficiálna, k veci sa vyjadrí.