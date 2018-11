Kobielsky urazil kolegu pred celým Slovenskom: Pán s dementným výrazom!

BRATISLAVA - Koncom októbra sme na Topkách informovali o tom, že v obľúbenej relácii Dobre vedieť! dochádza k výraznej zmene. Jeden z kapitánov, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou projektu, herec Robo Jakab (42), na obrazovkách končí a nahradí ho Vladimír Kobielsky (43). No a tomu sa hneď pri premiére podarilo pred celým Slovenskom uraziť kolegu Juraja Kemku (43). Vraj je to pán s dementným výrazom!

Koncom októbra sme písali o tom, že markizácka relácia Dobre vedieť! prechádza výraznými zmenami. Po viac ako dvoch rokoch sa totiž tvorcovia rozhodli vymeniť jedného z kapitánov, Roba Jakaba, a nahradiť ho jeho hereckým kolegom Vladimírom Kobielskym. Neskôr sa na verejnosť dostali informácie, že odchod známeho herca nebol dobrovoľný.

Dnes si už diváci budú mať možnosť v relácii pozrieť jeho nástupcu. No a hneď v úvodnej časti jeho pôsobenia v šou sa nováčikovi podarilo pred celým Slovenskom uraziť kolegu Juraja Kemku. Ten sa totiž posadil do publika svojich súperov a keď si tí pýtali pomoc od žolíka, pomoc im ponúkol práve Ďuro. Práve to bol hnací moment pre Vlada.

VIDEO: Pozrite si, ako Vladimír Kobielsky urazil Juraja Kemku pred celým Slovenskom

„Martin, koho si vyberáš ty? Ja zvažujem toho pána s tým dementným výrazom v druhom rade, “ zahlásil Kobielsky. A doplnil ho spolubojovník Nikodým: „Ale on vyzerá, ako keby si zabudol dať lieky, podľa mňa nič nevie.“ Samozrejme, obaja to mysleli len zo srandy. A všetci sa na ich slovách dobre zabavili. Veď pozrite sami vo videu vyššie!