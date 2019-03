Teror na Markíze? Kemka sa vyhrážal divákom!

BRATISLAVA - Neprehnal to už trochu? Jeden z kapitánov v obľúbenej vedomostnej šou televízie Markíza, Juraj Kemka (43) sa v najnovšej časti Dobre vedieť! doslova vyhrážal divákom. Spoločne s hercom Csongorom Kassaiom (46) sa snažili rozlúsknuť odpoveď na súťažnú otázku a vtedy to prišlo. Jeho súper ho dokonca obvinil, že ide o teror.

Dobre vedieť! patrí na Markíze medzi obľúbené formáty. A to aj vďaka kapitánom súperiacich tímov, Jurajovi Kemkovi a Vladovi Kobielskemu. Práve Kemka však tentoraz tak trochu prestrelil a v časti, kde bojoval po boku Csongora Kassaia, sa vyhrážal prítomným divákom.

Po boku Csongora Kassaia bojoval Kemka o výhru. Zdroj: TV MARKÍZA

Dvojici sa nedarilo rozlúsknuť súťažnú otázku o mapách, a tak sa rozhodli, že použijú žolíka. No Juraj bol aj tak presvedčený o svojej pravde, a tak chcel tomu, kto sa postaví ako pomoc, nanútiť svoju odpoveď. „Môžeme našich divákov naviesť na céčko. Iba si to potvrdíme. Nech ich Pánbožko chráni, ak označia niečo iné bez toho, aby to vedeli,“ vyrukoval Kemka výhražne mávajúc pästičkou, pričom dodal, že žolík musí vedieť správnu odpoveď na 100 percent.

Hoci Csongi sa celkom zabával na svojom kolegovi, Kobielsky, ktorý o výhru bojoval po boku Sone Norisovej, sa zastával divákov. „Ale toto je teror na diváka, čo robíš! Takého kapitána by som pred sebou teda nechcel mať," vyjadril sa Vlado, na čo mu Juraj pohotovo odpovedal, že predsa ide o peniaze divákov. Všetko bolo samozrejme myslené v rámci zábavy a tak to brali aj sediaci ľudia za Jurajom a Csongorom. To, ktorý tím nakoniec zvíťazil, sa dozviete už dnes večer na Markíze.

