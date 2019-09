To je fakt on?! Šokujúca zmena víťaza Farmy: Z dedinského chlapca.. Fúúú, aký fešák!

BRATISLAVA - Onedlho uplynie už šesť rokov odvtedy, čo Pavol "Paco" Styk vyhral markizácku Farmu 4. Na prvý pohľad obyčajný, no mimoriadne pracovitý chlapec si okrem rozprávkovej sumy 50 000€ zo šou odniesol ešte niečo navyše - lásku. A to v podobe jeho spolusúťažiacej Veroniky, s ktorou je dodnes. Jej vzhľad sa síce po rokoch výrazne nezmenil, zato ten jeho... Fúúha!

Láske medzi Pavlom a Veronikou mnohí nepriali. Ako mnohokrát, aj v tomto prípade nežnejšiu polovičku diváci aj fanúšikovia upodozrievali, že sa svojho milého drží len pre vidinu jeho víťazstva. Tak sa napokon aj stalo. Mladý farmár šou vyhral, no prognózy na rýchly koniec lásky predsa len nevyšli. Práve naopak.

Takto vyzerali Veronika a Paco ešte počas Farmy.

Dvojica sa po rokoch dokonca aj zasnúbila a vyzerá to tak, že pôjde o prvý pár, ktorý to napokon dotiahne aj pred oltár. Mladí zaľúbenci sú stále spolu, čo sa však zmenilo, je vzhľad niekdajšieho víťaza. Kým predtým nepatril práve k „mačom“, za ktorými sa obzrie každá žena, dnes by sa zrejme dala nahovoriť nejedna z nich. Imidž nenápadného chlapca je definitívne preč a z Paca sa stal poriadny fešák.

Dvojica je spolu aj po šiestich rokoch, Paco svoju lásku dokonca požiadal o ruku. Zdroj: Facebook

Takto vyzerá Paco dnes. To je ale zmena! Zdroj: Facebook

Zjavne sa začal viac starať o svoj vzhľad, namiesto „farmárskych“ košieľ nosí módne kúsky a nechal si narásť bradu aj vlasy. Najmä tie sú teraz podstatne dlhšie a Pavol ich nosí upravené do copu, občas si ich dokonca aj zapletie. Nuž, Veronika, mala by si si na svojho milého začať dávať pozor. Toto už veru nie je žiadny obyčajný mladík s hanblivým úsmevom!