FOTOgaléria z poslednej rozlúčky s Mariánom Geišbergom (†64): Herci v slzách... Zbohom, pán umelec!

FOTOgaléria z poslednej rozlúčky s Mariánom Geišbergom

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Pred pár dňami Slovensko zasiahla smutná správa. Do neba odišiel fenomenálny herec Marián Geišberg (†64). Po dlhom zápase s rakovinou, bohužiaľ, svoj ťažký boj prehral. Posledná rozlúčka so slovenskou legendou sa konala v nedeľu o 11:00 v priestoroch Nového SND. Pozrite sa, ako to tam vyzeralo a ktorí známi herci prišli dať Mariánovi posledné zbohom.