Posledná rozlúčka s legendárnym Mariánom Geišbergom (†64): Žiadna čestná stráž... Truhla chýbala!

Dnes o 11-tej predpoludním sa konala posledná rozlúčka s Mariánom Geišbergom.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Ubehol už týždeň, čo sa Slovensko v sobotu večer dozvedelo smutnú správu. Do divadelného neba odišiel legendárny Marián Geišberg (†64). Hoci sa už dlhšie pasoval so zákernou chorobou, napokon sa mu svoj boj nepodarilo vyhať. Dnes o 11-tej hodine predpoludním sa v novej budove Slovenského národného divadla konala posledná rozlúčka s obľúbeným slovenským umelcom. Zaujímavosťou je, že jeho kolegovia na pódiu nedržali čestnú stráž, ako to býva zvykom - truhla totiž chýbala.