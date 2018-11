Mária Čírová prehovorila o najťažších chvíľach kariéry!

„Som na scéne desiaty rok a je to super. Fanúšikov, ktorí stoja pri mne, ktorí ma sledujú a neodsúdili ma za nejaké vlasové alebo stylingové výstrelky, tých, ktorí ma vnímajú ako hudobníčku, si veľmi vážim,“ povedala v rozhovore.

Vo svojom profesionálnom živote si mladá interpretka zažila nielen svetlá reflektorov, ale prešla si aj ťažkými chvíľami. „V mojom prípade to bolo v roku 2016, vtedy sa v mojom živote stretla taká zmeska všetkých možných sínusoíd dole a veľa som sa zamýšľala nad svojim životom a nad celým šoubiznisom. Prešla som si takou školou života, a to sa napokon odrazilo aj v skladbách, ktoré som napísala. Sú mi veľmi vzácne. Uvedomila som si, čím všetkým si človek musí prejsť, aby vznikla pesnička, ktorá povzbudí zas niekoho iného a zistila som, že tí ľudia sa z časti aj vďaka nej necítia v tom svojom svete takí sami,“ charakterizovala svoj zámer.

„Veľa mojich fanúšikov so mnou zdieľa pocity, cítia, že im rozumiem, že som jedna z nich, normálna, obyčajná baba. Nepotrebujem sa hrať, že som zjedla múdrosť sveta, žijem normálny život so všetkým, čo k tomu patrí. Miliónkrát sa zo všetkých povinností idem aj zblázniť, no snažím sa neustále nachádzať medzi rodinou, priateľmi a prácou nejaký funkčný balans,“ priblížila Čírová.

„Človek by napokon aj chcel niekedy odísť ďaleko od všetkého, ale kam? Podľa mňa treba tú rovnováhu nájsť skôr tu a teraz, v tomto uponáhľanom svete. Vidím okolo seba, ako mladí ľudia padajú ako hrušky, sú strašne rozlietaní a ja tak nejako cítim, že je mojím poslaním dostávať ich svojimi piesňami do kľudu. Preto ma teší každý môj verejný koncert, na ktorom ľudia dokážu za dve hodiny totálne vypnúť a zrelaxovať sa,“ poznamenala speváčka.

To je napokon jeden z dôvodov, prečo sa Čírová rozhodla svoje narodeniny a desaťročnicu na hudobnej scéne osláviť spolu s fanúšikmi. „Teším sa, že im môžem dať kus seba, už v stredu na špeciálnom koncerte 3One & 1Only v bratislavskej Inchebe,“ uviedla interpretka, ktorá na špeciálnom podujatí ponúkne prierez svojou tvorbou, od piesní s ktorými začínala až po tie, ktoré tvorí dnes. Sprevádzať ju bude kapela, sláčikový orchester, spevácky zbor, cimbalovka aj vokalisti. Dohromady sa na pódiu vystrieda až 40 účinkujúcich.

"Každá tematická časť sa bude venovať inej fáze môjho života a kariéry. Začneme ľudovou hudbou, potom sa presunieme ku gospelu a napokon sa dostaneme k popovej ére," prezradila speváčka, ktorú v úvodnej časti koncertu doplní ľudové zoskupenie Fidlikanti.

Okrem toho si Čírová pre fanúšikov pripravila aj špeciálne narodeninové prekvapenie. Pri príležitosti svojich 30. narodenín bude počas koncertu odpovedať na 30 otázok od fanúšikov v pripravených videách. „Pôjde skrátka o špeciálny večer, na ktorého príprave sme pracovali počas celého roka,“ uzavrela mladá Trnavčanka, ktorá v utorok predstaví tiež videoklip k piesni Dokonalý svet, ktorý vydala na svojom ostatnom štúdiovom albume #2017 (2017).