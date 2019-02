Ťažko chorému Pomejemu zlyháva telo: Po rakovine prišla ďalšia rana... Už takmer nevidí!

Jiří Pomeje boj s rakovinou nevzdáva.

Zdroj: Profimedia

PRAHA - Už niekoľko mesiacov opäť bojuje český herec Jiří Pomeje so zákernou rakovinou, ktorá sa vrátila a udrela v plnej sile. Herec sa však nevzdáva a do boja sa pustil so všetkým optimizmom. Teraz však prišla ďalšia rana. Jiřího zrádza zrak.