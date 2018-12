Najhoršia správa od lekárov pre ťažko chorého Pomejeho (54): Rakovina sa rozširuje... Operácia je zbytočná!

PRAHA - Pre českú hviezdu Jiřího Pomejeho to nevyzerá dobre. Posledné týždne trávi v nemocnici, aby bojoval o zákernou chorobou, a teraz mu rakovina uštedrila ďalšiu ranu. Vyšetrenia odhalili, že sa opäť zahryzla do jeho krku...

Útočí ďalej! Známemu českému hercovi a bývalému manželovi zosnulej Ivety Bartošovej (†48), Jiřímu Pomejemu musia posledné týždne pripadať ako najkrutejší sen. Len prednedávnom ho hospitalizovali v pražskej nemocnici kvôli zlomenine bedrovej kosti. Nanešťastie, neskôr lekári zistili, že situácia je oveľa horšia.

Jirkovi diagnostikovali rakovinu, ktorá sa vrátila a udrela opäť plnou silou. Herec sa rozhodol bojovať a okamžite podstúpil sériu ožarovaní, ktoré by mali situáciu zlepšiť. Najnovšie sa však ukázalo, že rakovina postupuje a znovu napadla aj krk. Pomejeho preto previezli do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice, kde v januári tohto roka podstúpil operáciu rakoviny hrtana. Ani tu však preňho nemajú dobré správy.

Jiří Pomeje po ožarovaní

Pomejeho sa ujal prednosta nemocnice, ktorý ho operoval aj začiatkom tohto roka. Tentokrát však lekár pochybuje. „Operačný zákrok by nepriniesol vytúžené výsledky," vyjadril sa pre český denník Blesk. Známy herec teda zostáva aj naďalej hospitalizovaný a všetky nádeje vkladá do lekárov. Tí momentálne zvažujú, aký liečebný postup by bol v tomto prípade najlepší. Zísť sa dokonca má lekárske konzílium, aby rozhodlo, čo ďalej.

Jirka teda trávi aj posledné predvianočné dni v neistote a obavách. Spoločnosť mu robia jeho otec Jiří Pomeje st. (76) a jeho kamarát Pavel Pásek. Jeho manželka Andrea (30) sa taktiež snažila k hercovi dostať. Pozastavila dokonca aj rozvodové konanie a vyzeralo to, že situáciu chce ešte prehodnotiť. No zdá sa, že na tento krok je už príliš neskoro. Jiřího otec jej totiž návštevy zarazil. Či Jiří uvidí aspoň svoju milovanú dcéru, zdroje neuvádzajú.