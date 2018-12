Ťažko chorému Pomejemu zhasla aj posledná nádej: Krutý verdikt od lekárov - chemoterapia už nemá zmysel!

Jiří Pomeje absolvoval niekoľko ožarovaní a čakal na to, aby mohol podstúpiť chemoterapiu. Proti bolesti mu lekári podávali morfium. Vďaka chemoterapii by sa herec mohol vrátiť do domácej opatery. Možné to však nebude, o čom rozhodlo lekárske konzílium.

Dôvodom je obrovský rozsah rakoviny v Pomejeho organizme. Tá totiž napadla nielen krk, ktorý mu už raz operovali, ale rozšírila sa aj ďalej po tele. „Doktori usúdili, že by v tejto fáze chemoterapia nemala vytúžený výsledok,“ povedal pre blesk.cz Jirkov kamarát Pavel Pásek. Po tom, ako mu zatrhli operáciu, tak dostal ďalšiu nezvratnú ranu a odborníci zhodnotili, že v jeho prípade chemoterapia nemá zmysel.