Jasmina Alagič po romantických zásnubách: Verejné priznanie... Bojuje so zákernou chorobou!

Jasminu Alagič si mnohí diváci obľúbili pre jej bezprostrednosť a pozitívny prístup k životu. Veci berie s úsmevom a je to veľmi emotívna osoba. Tak brala aj šou Tvoja tvár znie povedome, ktorú si naplno užívala, aj keď nie všetky vystúpenia boli pre ňu jednoduché.

Moderátorka Fashion TV totiž bojuje s ochorením, ktoré dnes môže trápiť množstvo mladých ľudí. Hoci o ňom nechcela verejne hovoriť, nakoniec uznala, že možno práve takto pomôže ďalším ľuďom uvedomiť si, aké majú príznaky a čo za ochorenie ich trápi.

Čo vlastne mladú brunetku postihlo? „Trpím tetániou. Nechcela som o tom nikomu hovoriť, lebo nemám rada šírenie paniky. Jediný, kto to z tímu Tváre vedel, bola tanečná trénerka Monika,” priznala Jasmina pre týždenník Šarm. Počas šou ju zvládala s prehľadom, kým neprišlo vystúpenie v koži Britney.

„Britney bola náročná z pohľadu tanečného, mala som problém odtancovať tú choreografiu aj v teniskách, a keď som si na to išla vyskúšať štekle, ktoré som mala mať už naostro pred kamery, vôbec to nešlo. Ostala som vyvedená z rovnováhy, tá únava do toho, navyše v ten istý deň som spoznala svojho hada,” hovorí o tréningu už so smiechom Bosnianka.

Napriek tomu, že má Jasmina tetániu, šou zvládala nadmieru dobre. Zdroj: Yotube TV Markíza

Zvládnuť náročné tanečné vystúpenie, navyše s takmer štyridsaťkilovým plazom na ramenách, keď vás môžu chytiť mdloby a mravčenie, si vyžaduje obrovské sebazaprenie. Jasmina to však nakoniec zvládla.

Ochorenie sa u nej prejavilo už v prvých mesiacoch roka. Najprv to bolo „len“ mravčenie v rukách a nohách. Ranné mdloby pripisovala nízkemu tlaku. Čo ju trápi, zistila nakoniec vďaka mame.„Ja som to zistila dosť hlúpo. Išla som s maminou do Viedne a na diaľnici som dostala tetanický šok. Išla som do mdlôb. Predstavte si, že na diaľnici šoférujete a zrazu vás toto chytí,“ rozpráva Jasmina. „Keby nebola pri mne mamina, zas by som to možno odignorovala,“ priznala.

Moderátorka mala dokonca také stavy, že nezvládala šoférovanie ani na trase Bratislava - Pezinok a museli ju voziť. Niekoľkokrát sa stalo, že nevedela ani chodiť a okolie ju muselo podopierať. A pritom vraj stačilo len počúvať svoje telo. Teraz si musí dopriať potrebné vitamíny a mať pravidelný režim spánku a jedla, aby ju choroba neobmedzovala v pohybe.

Tetániou trpí aj naša kolegyňa, ktorá nám vysvetlila, že ide o naozaj zákerné ochorenie. „Nikdy neviem predpovedať, kedy príde ďalší záchvat. Niekedy ho spustí už jemný stres a inokedy zvládam náročné situácie bez problémov. Tetániu mi diagnostikovali začiatkom roka, keď som prišla k lekárke s tým, že už mesiac pociťujem silné migrény v tej istej oblasti hlavy. Odvtedy som mala niekoľko menších záchvatov, no aj dva také silné, že musela byť privolaná záchranka. Niekedy sa choroba prejavuje ‚len‘ bolesťami, závratmi, točením hlavy alebo zahmlievaním pred očami, inokedy mi tŕpnu končatiny, vykrúca mi prsty na rukách alebo mám pocit, že nedokážem prehĺtať alebo sa nadýchnuť,“ prezradila nám svoje skúsenosti.

Čo je vlastne tetánia?

Tetánia predstavuje syndróm zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti. Ochorenie postihuje najmä mladých ľudí a vzniká v dôsledku nízkej hladiny horčíka. Prejavuje sa nervozitou, lapaním po dychu, brnením prstov, mdlobami, celkovou slabosťou, búšením srdca či silnými kŕčami, pričom môže prerásť do štádia, že človek nie je schopný sám kráčať či šoférovať. Dokonca vám tetánia môže úplne skrútiť prsty. Spúšťa ju pretrvávajúci stres, depresie, ak je človek v citovom či dlhodobom fyzickom vypätí, prípadne pri nepravidelnom pitnom a stravovacom režime.