Známa speváčka dvojnásobnou mamou: FOTO krátko po pôrode... Takéto dala bábätku meno!

Nielen Česi, ale aj Slováci poznajú Moniku Absolonovú z muzikálov, a to najmä Dracula či Kleopatra, no mohli ste ju vidieť aj v nezabudnuteľnej Noci na Karlštejne. Teraz si na čas od práce oddýchne a bude sa venovať svojmu uzlíku šťastia.

Ľudia ju poznajú z muzikálov, ale aj ako čarodejnicu z Princezny ze mlejna. Zdroj: Instagram M.A.

V sobotu 10. novembra priviedla na svet svoje druhé dieťa. „Krásnu nedeľu! Dovoľte, aby som sa Vám predstavil. Som Matouš Horna (2962 g a 49 cm). Narodil som sa včera vo Fakultnej nemocnici Kráľovské vinohrady pod vedením pána MuDr. Vlka. Veľmi ďakujem jemu a celému jeho tímu za profesionalitu, starostlivosť a ľudský prístup. Ja aj mamka sme v poriadku, tatko s rodinou a kamarátmi oslavoval a možno ešte oslavuje a brácho veľký Tadeáš asi spí. Som na všetko a všetkých veľmi zvedavý," napísala na Instagram šťastná mamina.

Monika je hrdá dvojnásobná mama. Zdroj: Instagram M.A.

Napriek tomu, že sa maličký narodil skôr, ako bol predpokladaný termín pôrodu, obaja sú v poriadku. Speváčka má s partnerom, hokejistom Tomášom Hornom, už synčeka Tadeáša, ktorý o pár dní oslávi tretie narodeniny. Oslava bude hneď dvojnásobná, keďže aj otec rodiny má vtedy svoj sviatok.

S partnerom Tomášom už majú synčeka Tadeáša. Zdroj: Instagram M.A.

Zaujímavosťou je to, že Monike lekári stanovili termín pôrodu pôvodne na 20. november. V tú chvíľu si musela myslieť, že snáď žartujú. Ak by sa malý Matouš totiž nepoponáhľal, najdôležitejší muži v živote Absolonovej by oslavovali narodeniny v jeden deň. Čerstvým dvojnásobným rodičom srdečne gratulujeme!

Všetci traja muži jej života takmer oslavovali narodeniny v jeden deň. Zdroj: Instagram M.A.