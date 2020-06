Strach českej speváčky o svoj život: Kolegovia by sa na ňu vykašľali!

V minulosti ju mohli televízni diváci vidieť aj v relácii Taxík. Monika Absolonová vozievala ľudí v aute a tí mali možnosť súťažiť o peňažnú výhru. Aj u nás sa podobný program vysielal – taxikárom bol Mário Kuly Kollár a šou sa volala IQ taxi. Do auta tak mohli nielen Kulymu, ale v minulosti aj Monike nasadnúť rôzni ľudia rovnako, ako sa s tým stretávajú taxikári z povolania. Speváčka sa tak neraz bála o život.

V relácii Taxík narazila Monika Absolonová na rôznych ľudí. Zdroj: CT

Ako povedala pre iDnes.cz, nebolo jej všetko jedno. „Raz som viezla dvojicu pánov, ktorí boli totálne opití. Ani neviem, ako vyzeral výsledok v televízii, ale jazda s nimi bola úplne šialená, pretože boli skrátka na kašu. Hovorila som si potom, prečo niekoho takého niekedy neschytá Aleš,“ vrátila sa v spomienkach. A to bol len začiatok. Blondínka si toho zažila omnoho viac.

Väčší strach prišiel, keď sa nakrúcalo v chrípkovom období. Vtedy totiž hrozilo, že by sa mohla od nich nakaziť nejakou virózou. „Nemôžete potom pracovať a nedá sa s tým nič robiť. Bolo obdobie chrípok, a tak si pamätám, že som si začala ľudí viac obzerať, či náhodou nie sú chorí,“ prezradila rodáčka z českého Benešova, ktorá sa však bála nielen vírusov, ale aj násilia.

„Potom mi naraz napadlo – počkať, ty sa bojíš, že na teba niekto prskne, ale čo keď ti niekto niečo urobí,“ zamýšľala sa niekdajšia moderátorka relácie. Ak by skutočne k niečomu takému došlo, na kolegov sa spoľahnúť nemohla. Tí by jej totiž nepomohli. „Keď som sa chalanov zo štábu, ktorý jazdil za mnou vo vedľajšom aute, opýtala, čo by mohli v takej situácii urobiť, povedali mi – nič, ale budeme to mať natočené,“ odtajnila praktiky šou. Absolonová sa počas posledného natáčania už pozerala na každého, kto nastúpil, ako na potenciálneho útočníka.