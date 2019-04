Česká speváčka sa púšťa do boja s kilami: Hanbí sa za svoju váhu!

Hoci sa teší z dvoch krásnych a zdravých synčekov, predsa len nie je Monika Absolonová úplne spokojná. Prekáža jej totiž to, na akom čísle sa zastavila ručička váhy. Práve preto sa rozhodla začať s cvičením a s kilami zatočiť. Keďže stále dojčí, nemieni meniť stravu a chce jesť všetko, čo doteraz. Do boja sa teda púšťa pohybom.

Monika Absolonová nie je so svojou váhou po pôrode spokojná. Zdroj: Instagram M.A.

O svoj zámer sa podelila s fanúšikmi na Instagrame a vyzvala ostatných, ktorí chcú tiež svoju váhu znížiť, aby sa k nej pridali a navzájom sa tak môžu podporovať. Keď už to dala na známosť takto verejne, má aj väčšiu motiváciu to nevzdať. Po pôrode sa jej však drží aj diastáza (rozostúpené brušné svaly, pozn. red.), ktorej sa chce zbaviť dychovými cvičeniami. Absolonová plánuje šport zaradiť do svojho voľného času pravidelne. Chce sa venovať joge, aspoň trikrát do týždňa prejsť 5 km, neskôr ich aj odbehnúť, a pridať aj klasické cvičenie.

„Ak toto dám, tak som dobrá! A to by v tom bol čert, aby som s tými špekmi nehla. Pridá sa niekto? Môžeme sa navzájom podporovať! Som k vám otvorená, ale východiskovú váhu radšej nezverejním, pretože sa za ňu hanbím,“ priznala Monika, ktorá sľúbila fanúšikom aj sebe, že vydrží – a ak aj nie, aj to im dá vedieť.

Monika Absolonová sa rozhodla zatočiť s popôrodnými kilami. Zdroj: Instagram M.A.