Vo finále sexi kosť, teraz znovu pribratá: Súťažiaca z Najväčšieho víťaza nabrala kilá… Drsná facka od trénera!

Po skončení šou bola so sebou spokojná a vyzerala skutočne sexi. Udržať si však štíhlu postavu si vyžaduje sebadisciplínu. Andrea ale poľavila a všimli si to aj je fanúšikovia na Instagrame. Bývalej účastníčke Najväčšieho víťaza to nedalo a k pár kilám navyše sa vyjadrila.

Takto sa jej podarilo zhodiť kilá v súťaži. Zdroj: TV MARKÍZA

„Zdá sa vám dobre, od konca súťaže som pribrala, v podstate nasledujúce dni sa mi vrátila voda, čo robilo 5 kg cca a išlo to ďalej,” začala vysvetľovať Aďa. Kým v súťaži bola v doslova sterilnom prostredí, kde len spala, jedla a cvičila, návrat do reality bol pre ňu náročný.

Kedysi vážila okolo 100 kíl. Zdroj: TV MARKÍZA

Pomaly, ale isto sa vrátila do starých koľají a so zníženou váhou a zvýšeným sebavedomím prišla rebélia. Na cvičenie a zdravú stravu sa vykašľala. „Užívala som si komplimenty. Neuvedomila som si, že to so sebou nesie aj dôsledky. Už som vedela, že ajajaj, nem dobré," spomína Andrea, ktorá sa vrhla na všetky možné diéty s následným jojo efektom.

Vďaka súťaži sa z nej stala sexi kosť. Zdroj: Instagram A.V.

Nevedela sa dokopať k zdravej strave a pravidelnému cvičeniu, kým jej nenapísal tréner Jany Jandl, ktorý jej dal týmto slovnú facku. „Parafrázujem - Spamätaj sa, začni na sebe makať, prečo si toto robíš?” nakopol ju tréner. A nebol jediný, kto sa ju snažil dostať späť na cestu zdravého životného štýlu.

Opäť však nabrala kilogramy, čo si všimli aj jej fanúšikovia. Zdroj: Instagram A.V.

Brunetka sa preto zaťala a opäť začala pravidelne cvičiť, počítať si kalórie. Ako sama tvrdí, vykašľala sa na párty a snaží sa myslieť najmä na seba a na to, ako dobre sa cítila, chce cítiť a ako chce vyzerať. Aj napriek tomu, že je náročné vedieť si rozvrhnúť čas, mladá Slovenka sa chce opäť zbaviť nadbytočných kíl.