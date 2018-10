Nový muž po boku Pauhofovej: Ryšavka zbalila o 10 rokov mladšieho!

Táňa Pauhofová rozhodne patrí medzi krásne ženy, avšak so vzťahmi to má náročnejšie. A to najmä kvôli svojej pracovnej vyťaženosti. Hoci tvorila osem rokov pár s hercom Tomášom Maštalírom a všetci očakávali svadbu, ich vzťah sa nakoniec skončil pre Táninu žiarlivosť na Tomášovu údajnú náklonnosť k Diane Mórovej.

Ani ďalšie dva vzťahy sexi ryšavke nevyšli podľa predstáv. Po hercovi randila s tanečníkom Danielom Antálkom z tanečnej skupiny The Pastels a neskôr s podnikateľom Martinom Vaľovským, s ktorým strávila dva roky. No Tánina neustála práca a málo času sa podnikateľovi nepozdávali a ich vzťah sa skončil.

Odvtedy bola herečka sama a v spoločnosti sa ukazovala len po boku kamarátov. Tomu je však koniec. Divadelníčka totiž zbalila ďalšieho umelca. Zrejme ide v šľapajách svojich hereckých kolegýň Heni Mickovičovej, Zdeny Studenkovej či Hany Gregorovej, ktoré majú po boku podstatne mladších mužov. Aj Tánin nový objav je od herečky mladší, a to o desať rokov.

S novým partnerom, ktorým má byť zvukový inžinier Jonatán Pastirčák, sa zoznámili v Slovenskom národnom divadle. Mladík spolupracoval so speváčkou Katarziou na hudobnom sprievode k hre Antigona, za ktorú získali ocenenie DOSKY. Práve na divadelných doskách sa dvojica mala stretnúť a padli si do oka natoľko, že svoje sympatie za dverami SND vôbec neskrývajú. Podľa informácia týždenník Plus 7 dní si ho herečka dokonca po predstavení vzala na noc domov.

Jonatám Pastirčák je novým partnerom herečky. Je od nej o 10 rokov mladší. Zdroj: Facebook J.P. ​