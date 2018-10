Haasová v zradných MINI šatách, sexi Jasmina Alagič len v podprsenke a Loj... Nečakaný PROBLÉM na pódiu!

Včerajší televízny večer patril ďalšej epizóde markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Osmička známych tvárí sa opäť predviedla v telách svetových speváckych hviezd a postarala sa divákom o príjemnú zábavu. Vystúpenie plné energie predviedla napríklad herečka Zuzana Haasová, ktorá sa predstavila v úlohe rodáčky z Islandu - Björk.

No a práve táto postava si vyžadovala kostým, ktorý bol dosť zradný. Plavovláska mala totiž na sebe také superkrátke šaty, že stačil akýkoľvek pohyb rukami hore a každý rátal milimetre, ktoré odhalia, čo známa Slovenka skrýva pod sukňou. A nakoniec to aj odhalila - keď ju totiž tanečníci dvihli do výšky, naplno odhalili jej ružové boxerky.

Zuzana Haasová sa v úlohe Bjork predviedla v superkrátkych minišatách. Zdroj: TV MARKÍZA

Keď tanečníci Zuzanu Haasovú dvihli do výšky, naplno ukázali, čo skrývala pod sukňou. Zdroj: TV MARKÍZA

O kučeravé myšlienky sa mnohým, najmä mužským divákom, bez pochýb postarala Jasmina Alagič. V úlohe speváčky Britney Spears sa totiž moderátorka predviedla v extrémne zvodnom kostýme. Na sebe mala totiž len úsporné nohavičky a vyššie len zelenú podprsenku. Na obrazovkách tak naplno odhalila svoje štíhle bruško.

Jasmina Alagič sa na pódiu predviedla len v plavkovej podprsenke. Zdroj: TV MARKÍZA

Juraj Loj sa v úlohe Ewana McGregora predviedol na pódiu ako mladík zamilovaný do kurtizány. No keď svojej drahej vyznával lásku, musel sa popasovať v nečakaným problémom. V jednom momente mal totiž otvoriť dáždnik a ním schovať bozk s ryšavkou. Rekvizita však zlyhala, dáždnik sa neotvoril a herec musel improvizovať. No keby na tento zádrheľ neupozornil moderátor Martin Pyco Rausch, nikto by si ani nič nevšimol.

Juraj Loj mal mať v tejto scéne otvorený dáždnik - otváranie však zlyhalo. Zdroj: TV MARKÍZA

Víťazom večera sa po prvýkrát stala herečka Zuzana Haasová v úlohe Björk. Tisíc eur, ktoré vďaka bodovaniu v tabulke získala, venovala Občianskemu združeniu Záhorácky anjel, ktoré sa venuje chorým deťom a sociálne slabším rodinám na Záhorí.

Zuzana Haasová výhru 1000 eur venovala Občianskemu združeniu Záhorácky anjel. Zdroj: TV MARKÍZA

A takto to v šou bude vyzerať nabudúce:

Mary Bartalos - Whoopi Goldberg, nabudúce Jennifer Lopez

Zdroj: TV MARKÍZA

Jasmina Alagič - Britney Spears, nabudúce New Kids on the Block

Zdroj: TV MARKÍZA

Juraj Loj - Ewan McGregor, nabudúce Van Halen

Zdroj: TV MARKÍZA

Dárius Koči - Steven Tyler, nabudúce Keala Settle

Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Nikodým - Tom Jones, nabudúce Bill Nighy

Zdroj: TV MARKÍZA

Miro Šmajda - Tina Turner, nabudúce Maroon 5

Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana Regešová - Inner Circle, nabudúce Whitney Houston

Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Haasová - Björk, nabudúce Luis Fonsi a Daddy Yankee