Rozbesnený Dangl zranil diváčku, Šmajda skončil s rozbitou hlavou a Bičan... On nemá právo hodnotiť!

BRATISLAVA - Po týždni sa diváci televízie Markíza opäť dočkali svojej obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome, v ktorej sa osmička známych tvárí sa postarala o večernú televíznu zábavu. Rozbesnený porotca Dano Dangl (43) nechtiac zranil diváčku, Mirovi Šmajdovi (29) tanečnica takmer rozbila hlavu a Andrej Bičan (43)... On skrátka nemá právo hodnotiť!

Ubehlo 7 dní a šou Tvoja tvár znie povedome opäť prilákala k televíznym obrazovkám obrovské množstvo skalných fanúšikov. Tí si užili zábavné vystúpenia osmičky známych tvárí, ktoré sa opäť predviedli v koži svetových, ale aj domácich speváckych hviezd. A ako už býva zvykom, opäť sa bolo na čo pozerať.

Andrej Bičan hneď v úvode šou úprimne povedal, čo si o svojom pôsobení v porote myslí. Označil sa rôznymi, v skutku zaujímavými pomenovaniami a uzavrel to tak, že vlastne nemá právo hodnotiť. „A čo ti mám ja povedať? Ja som sa ráno zobudil, pozerám sa do zrkadla a hovorím si...“ začal hovoriť Bičan a následne si poriadne naložil.

„Ty škriatok, ty odľud, ty nobody, ty malá figúra, ty karikatúra homosapiens, ty nijaký umelec, ty neporiadna herečka, ty zlý človek, čo ty chodíš hodnotiť tam? Veď ty nemáš právo. A ja dnes na toto naozaj nemôžem nič povedať, ja na to totiž nemám právo. Ja nemám taký spev, ja nemám také vystupovania, nemám také kozy a hlavne nie som taký interpretačný umelec, ako ty,“ zahlásil pred všetkými porotca.

Andrej Bičan povedal, že nemá právo hodnotiť. Zdroj: TV MARKÍZA

Ďalším z výrazných momentov večera bolo bez pochýb vystúpenie speváka Mira Šmajdu. Ten zaspieval pieseň od skupiny Mettalica. No a na pódiu predviedol poriadne „rošambó“. V jednom momente schmatol televízor a jednoducho ho prehodil skrz okno. Divoké vystúpenie ukončila jedna z tanečníc, ktorá zobrala sklenenú fľašu a spevákovi ju rozbila o hlavu.

Mirovi Šmajdovi rozbila tanečnica sklenenú fľašu o hlavu. Zdroj: TV MARKÍZA

Odviazaná zábava sa zapáčila aj porotcom - Dano Dangl sa rozhodol, že si tiež vyskúša, aké to je niečo roztrieskať. A do demolovania sa vložil tak veľmi, že odlietajúce črepiny zasiahli diváčku v prvom rade. Dano preto utekal do hľadiska a zasiahnutú nohu „zranenej“ žene pofúkal a ospravedlnil sa jej.

Dano Dangl nabehol do hľadiska a zasiahnutej žene sa ospravedlnil a nohu pofúkal. Zdroj: TV MARKÍZA

Víťazom večera sa stal Juraj Loj so svojím stvárnením ruskej divy Ally Pugachevy. Výhru 1000 eur venoval Neziskovej organizácii Svetielko pomoci, ktorá pomáha onkologicky chorým deťom z východného Slovenska.

Juraj Loj vyhral vďaka stvárneniu Ally Pugachevy. Zdroj: TV MARKÍZA

Takto to bude vyzerať v siedmom kole:

Ivana Regešová - Katy Perry, nabudúce Lady Gaga

Zdroj: TV MARKÍZA

Martin Nikodým - Amanda Lear, nabudúce Jason Derulo

Zdroj: TV MARKÍZA

Miro Šmajda - Metallica, nabudúce Petr Kotvald a Stanislav Hložek

Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Haasová - Pitbull, nabudúce Dolly Parton

Zdroj: TV MARKÍZA

Jasmina Alagič - Alicia Keys, nabudúce Kelly Family

Zdroj: TV MARKÍZA

Dárius Koči - Michael Jackson, nabudúce Amy Winehouse

Zdroj: TV MARKÍZA

Mary Bartalos - Michaela Pašteková, nabudúce Susan Boyle

Zdroj: TV MARKÍZA

Juraj Loj - Alla Pugacheva, nabudúce Army of Lovers