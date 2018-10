Náhle zmeny v jojkárskom spravodajstve: Moderátor musel rýchlo vystriedať kolegu... Ten bežal do nemocnice!

Dvojica druhého potomka plánovala a malému Matúškovi chceli dopriať sestričku či bračeka. „Áno, my sme to plánovali. Adam chcel dokonca už dlhšie druhé dieťa. A ja sa priznám, že som musela mať najprv ten pocit, že budem všetko zvládať popri Matúškovi, ktorý je veľký mamkoš,“ prezradila v rozhovore o tehotenstve pre Topstar. Želanie sa im splnilo a Hanka si tak užívala krásne tehotenské obdobie. Televízii na Kolibe tak trochu skomplikovala plány, no zástup počas materskej do Novín o 12-ej našli.

Teraz je však jej tehotenským radostiam a povinnostiam koniec a čakajú ju tie sladšie v úlohe matky. Dnes sa z Hany a Adama stali hrdí dvojnásobní rodičia a ich malý syn tak už zastáva úlohu staršieho brata. Práve kvôli tejto radostnej udalosti musela JOJ-ka narýchlo vykrývať absenciu Zavřela.

Ten je súčasťou spravodajského bloku televízie, Novín o 17-ej. Dnes podvečer sa tak vedľa Anety Pariškovej posadil Pavel Michalka z Krimi. Radostnú novinku svojich kolegov oznámila práve moderátorka Aneta Parišková, a to v priamom prenose, čím vysvetlila divákom zmenu jej partnera na obrazovke.

„Spolu so mnou vás dnes Novinami bude sprevádzať Pavol Michalka, keďže nášmu kolegovi Adamovi Zavřelovi a jeho manželke Hanke sa dnes narodil syn Kubko. Blahoželáme,“ oznámila na začiatku relácie Parišková. Šťastný otecko Adam Zavřel sa novinkou pochválil približne pred hodinou na sociálnej sieti Facebook.

„Hotovo. Som Kubko a toto sú moji našťastnejší rodičia na svete. Ďakujem mojej manželke, že mi dala dvoch úžasných synov,“ napísal šťastný moderátor na sociálnu sieť. Čerstvým dvojnásobným rodičom gratulujeme!

Z Adama a Hany Zavřelových sa dnes stali dvojnásobní rodičia. Zdroj: Facebook A.Z.