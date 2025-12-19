STRACH Petra Sklára o milovanú vnučku (3): Otras mozgu!

BRATISLAVA - Linda Wagnerová, nevlastná dcéra Petra Sklára, prežíva náročné chvíle. Jej trojročná dcérka Zoe skončila po páde v nemocnici s otrasom mozgu. Pochopiteľne má určite strach o ňu aj samotný herec.
Linda Wagnerová, ktorú si verejnosť pamätá najmä z obľúbenej vianočnej reklamy mobilného operátora, má blízky vzťah k známemu hercovi Petrovi Sklárovi. Málokto vie, že Linda je jeho nevlastnou dcérou. Herec už dlhé roky tvorí stabilný pár s Monikou, Lindinou mamou. V roku 2022 sa Linda stala mamou dcérky Zoe. Malá Zojka si okamžite získala srdcia celej rodiny, vrátane samotného Petra.
Pamätáte si reklamu Vianoce ša-la-la? Takto vyzerá blondínka po 16 rokoch... A TOTO je jej dcéra!
Trojročná princeznička je stredobodom ich sveta a každý spoločný moment si veľmi vážia. O to väčší strach prežívala rodina v uplynulých dňoch, keď Zoe po nešťastnom páde skončila v nemocnici. Linda sa fanúšikom prihovorila prostredníctvom sociálnych sietí a otvorene opísala, čo sa stalo. „Zojka spadla a má otras mozgu, takže tu musíme byť na pozorovaní,“ napísala ešte včera z nemocničného prostredia. Okrem obáv o zdravie svojej dcéry však Linda cítila potrebu vyzdvihnúť prácu zdravotníckeho personálu, ktorý sa o nich stará.
„A ja cítim obrovskú potrebu povedať jedno – ľudia, ktorí sa tu o nás starajú, sú neskutoční. Každý jeden, koho sme od prvej chvíle stretli, je láskavý, trpezlivý a neuveriteľne ľudský,“ pokračovala. „Sú to krásni, úžasní a často nedocenení ľudia, bez ktorých by tento svet fungoval oveľa horšie. A ja im chcem z celého srdca poďakovať,“ uzavrela Linda s vďačnosťou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%