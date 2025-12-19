Rokovania v Miami o ďalšej fáze prímeria: Cieľom je ukončiť jeho porušovanie v Gaze

GAZA - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas vyhlásil, že piatkové rokovania v Miami o ďalšej fáze prímeria v Pásme Gazy musia mať za cieľ ukončiť „porušovanie“ prímeria zo strany Izraela. Informuje o tom agentúra AFP.
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa stretne na Floride s vysokými predstaviteľmi sprostredkovateľských krajín Kataru, Egypta a Turecka, aby rokovali o druhej fáze mierového plánu USA, pričom proces doposiaľ stagnuje.
Hamas žiada ukončenie útokov
„Náš ľud očakáva, že tieto rokovania povedú k dohode, ktorá ukončí pokračujúce izraelské bezprávie, zastaví všetky porušenia a donúti okupačné sily dodržiavať dohodu (o prímerí) zo Šarm aš-Šajchu,“ povedal pre agentúru AFP vysokopostavený člen Hamasu Básim Naím.
Plán druhej fázy
V rámci druhej fázy by sa mal Izrael stiahnuť z pozícií v Pásme Gazy a nad palestínskym územím má prebrať kontrolu dočasná vláda namiesto hnutia. Zároveň by sa tam mali nasadiť medzinárodné stabilizačné sily.
Pokrok v prechode do tejto fázy od októbrovej dohody medzi Izraelom a Hamasom je však pomalý. Prímerie je naďalej krehké a obe strany sa obviňujú z jeho porušovania. Sprostredkovatelia sa obávajú, že Izrael aj Hamas zdržiavajú rokovania, píše AFP.
Pomoc a obnova infraštruktúry
Naím avizoval, že nové rokovania by sa mali zamerať na „prísun pomoci, otvorenie hraničného priechodu v Rafahu v oboch smeroch a dodávky všetkého potrebného na opravy a obnovu infraštruktúry“. Podľa jeho slov by rokovania zároveň mali adresovať implementáciu zvyšných bodov mierového plánu USA na zabezpečenie komplexnej obnovy a prípravy na prechod k vzniku suverénneho a nezávislého štátu.
Trumpova vláda vyjadrila záujem o prechod do druhej fázy, no osobitným bodom sporu je ustanovenie, podľa ktorého má Hamas odovzdať svoje zbrane. Šéf palestínskeho hnutia Chalíl Hajja v nedeľu ale vyhlásil, že militantná skupina má „legitímne právo“ držať zbrane. Izrael však trvá na tom, že Hamas „bude odzbrojený“.