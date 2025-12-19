Nehoda v Novom Meste nad Váhom: Havarované auto zostalo prevrátené na streche

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Dopravná nehoda osobného auta vo štvrtok (18. 12.) popoludní na Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom si vyžiadala jedného zraneného. Zasahovali pri nej novomestskí hasiči. Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Havarovaný automobil zostal v dôsledku udalosti uviaznutý v poli vedľa vozovky, kde bol prevrátený na strechu. Pri dopravnej nehode sa zranila jedna osoba, ktorá bola v starostlivosti zdravotníkov Záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti a súčasne asistovali zdravotníkom ZZS pri poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Následne záchranári zranenú osobu previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ uviedol HaZZ.
Príslušníci HaZZ po vykonaní protipožiarného zabezpečenia podľa neho odovzdali miesto udalosti príslušníkom Policajného zboru. K úniku prevádzkových kvapalín v dôsledku dopravnej nehody nedošlo.